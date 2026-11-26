今年IPO市場的動力來源，安永報告指「A+H」上市繼續成為港股IPO重要增長動力。今年全年預計「A+H」上市40宗，集資額逾2,800億元。而且今年港股十大IPO中，「A+H」項目由去年的6宗增至9宗，主要來自科技、工業及零售和消費行業的龍頭企業赴港上市。

本港今年新股市場暢旺，安永昨發布2026年《中國內地和香港IPO市場》報告指，今年港交所預計集資額位居全球第二，緊次於納斯達克交易所之後，第三為上交所。該行續指，今年香港IPO市場延續去年增長勢頭，全年預計有逾140宗新股上市，按年增加23%；集資額預計逾4,300億元，按年增加50%，創5年新高。

安永大中華區資本市場服務主管盧啟良解釋，科技行業成為今年港股IPO市場的重要推動力；當中，科技企業IPO宗數達55宗，集資額約2,134億元，上市宗數及集資額均位居各行業首位。他續稱，AI算力、半導體等產業鏈企業亦相繼赴港上市，加上18C特專科技公司集中發行，帶動科技企業在港的上市步伐。

被問到有企業放棄來港上市，賴耘峯回應指一間企業選擇在哪裡上市有不同的影響因素，例如估值或出海布局不同，會令企業選擇到不同地方上市，而且有關撤回個案所佔比例不高，預計影響不大。