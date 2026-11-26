美國政府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，美股隔晚在感恩節假期前夕個別發展。恒指連跌7日累挫逾1,700點後，今早（26日）反彈高開268點，報22,234點，重上兩萬二關口。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升577點，高見22,543點後，升勢回順，半日升407點，報22,373點。大市午後升幅逐步收窄，最終升260點，收報22,226點，成交2,124.55億元。國指升108點，報7,493點；科指升39點，報3,417點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.07%，報341元；美團（3690）升2.03%，報62.7元；京東（9618）0.5%，報100.8元；阿里巴巴（9988）升1.6%，報82.5元；百度（9888）跌1.48%，報59.8元；小米（1810）升0.15%，報26.6元；快手（1024）升0.51%，報19.62元；網易（9999）升2.22%，報161.4元。