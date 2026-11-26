美國政府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，美股隔晚在感恩節假期前夕個別發展。恒指連跌7日累挫逾1,700點後，今早（26日）反彈高開268點，報22,234點，重上兩萬二關口。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升577點，高見22,543點後，升勢回順，半日升407點，報22,373點，成交1,130.81億元。國指升159點，報7,544點；科指升88點，報3,467點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.96%，報344元；美團（3690）升4.31%，報64.1元；京東（9618）升1.5%，報101.8元；阿里巴巴（9988）升3.2%，報83.8元；百度（9888）無升跌，報60.7元；小米（1810）升1.51%，報26.96元；快手（1024）升2.46%，報20元；網易（9999）升3.1%，報162.8元。