美國政府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，美股隔晚在感恩節假期前夕個別發展。恒指連跌7日累挫逾1,700點後，今早（26日）反彈高開268點，報22,234點，重上兩萬二關口。國指高開100點，報7,485點；科指高開77點，報3,455點。
科技股普遍高開，騰訊（700）高開2.19%，報344.8元；美團（3690）高開2.77%，報63.15元；京東（9618）高開2.19%，報102.5元；阿里巴巴（9988）高開3.02%，報83.65元；百度（9888）高開0.58%，報61.05元；小米（1810）高開2.41%，報27.2元；快手（1024）高開2.25%，報19.96元；網易（9999）高開2.22%，報161.4元。
聯想（992）高開5.73%，報17.15元。
晶片股方面，中芯國際（981）高開1.72%，報46.08元；華虹宏力（1347）高開2.4%，報64元。
人工智能（AI）股造好，MiniMax（100）高開4.75%，報91.55元；智譜（2513）高開5.17%，報285元。
滙控（005）高開0.23%，報128.9元。友邦（1299）高開0.75%，報73.95元。
泡泡瑪特（9992）高開0.58%，報138.5元。