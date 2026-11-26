美國政府準備提高對中國、歐盟等多地商品的關稅，市場開始擔憂貿易戰再升溫，美股隔晚在感恩節假期前夕個別發展。恒指連跌7日累挫逾1,700點後，今早（26日）反彈高開268點，報22,234點，重上兩萬二關口。國指高開100點，報7,485點；科指高開77點，報3,455點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開2.19%，報344.8元；美團（3690）高開2.77%，報63.15元；京東（9618）高開2.19%，報102.5元；阿里巴巴（9988）高開3.02%，報83.65元；百度（9888）高開0.58%，報61.05元；小米（1810）高開2.41%，報27.2元；快手（1024）高開2.25%，報19.96元；網易（9999）高開2.22%，報161.4元。