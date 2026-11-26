美國與南韓因科技企業監管問題再掀爭議。美國白宮直斥南韓政府違反去年對美國總統特朗普（Donald Trump）作出的承諾，未有公平對待美國科技企業，並點名電商巨頭酷澎（Coupang）遭南韓累計罰款約6.88億美元。美方認為，南韓相關措施可能帶有歧視美國企業的意味，甚至有機會影響兩國經貿關係。

美國政府指控南韓涉嫌歧視 南韓反駁

白宮官員表示，特朗普政府反對南韓總統李在明政府涉嫌歧視美國企業，並要求首爾履行公平對待美國科技公司的承諾。美方指出，南韓去年11月曾承諾，將公平對待包括酷澎在內的美國科技企業。