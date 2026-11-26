美國與南韓因科技企業監管問題再掀爭議。美國白宮直斥南韓政府違反去年對美國總統特朗普（Donald Trump）作出的承諾，未有公平對待美國科技企業，並點名電商巨頭酷澎（Coupang）遭南韓累計罰款約6.88億美元。美方認為，南韓相關措施可能帶有歧視美國企業的意味，甚至有機會影響兩國經貿關係。
美國政府指控南韓涉嫌歧視 南韓反駁
白宮官員表示，特朗普政府反對南韓總統李在明政府涉嫌歧視美國企業，並要求首爾履行公平對待美國科技公司的承諾。美方指出，南韓去年11月曾承諾，將公平對待包括酷澎在內的美國科技企業。
報道指出，南韓監管機構對酷澎罰款約6.88億美元，其中包括本月針對旗下外送服務祭出的約2.24億美元暫定罰款。美國國務院官員也警告，南韓公平交易委員會持續對美國企業採取監管行動，可能威脅美韓同盟關係的發展。
不過，南韓駐美國大使館反駁美方指控，強調政府並無針對酷澎，調查及處分均依照南韓法律規定進行，包括近期針對外賣平台反競爭行為開出的罰款都符合合法程序。南韓並表示，企業依法享有申訴及尋求法律救濟的權利，政府致力維護公平、不歧視的商業環境。
酷澎由美籍韓裔商人金範錫（Bom Kim）於2010年創立，雖然主要市場及物流網路集中在南韓，公司在美國特拉華州（Delaware）註冊，總部設於西雅圖，並於紐約證券交易所上市。公司表示，過去10年來一直是南韓最大的美國外國直接投資來源，2025年更帶動超過50億美元的美國商品與服務海外銷售。
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