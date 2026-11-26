《華爾街日報》引述致投資者的信函報道，「AI股神」Leopold Aschenbrenner創立對沖基金Situational Awareness，在第三季扣除費用後虧損65%，但截至9月的今年首9個月計，扣除費用後仍累升88.5%，Aschenbrenner指如今的投資機會「是基金成立以來見過的潛在回報最高的機會。」（the highest potential return we have seen in the lifetime of the fund.）
Aschenbrenner在信中承認，基金在夏天經歷了動盪，7月在一輪AI股大規模拋售中幾乎倒閉。他表示，基金已重新配置了投資組合，又提及「可以有波動，但即使判斷完全錯誤，也絕不能有危及生存的風險。」（Volatility, yes; existential risk, even if we are totally wrong, never.）
Aschenbrenner提及股市在10月出現新一輪拋售，期間AI企業估值受到審視，與AI建設相關的股票劇烈波動，複雜的市場讓投資者更難駕馭。
另外，在該基金最大的未上市公司持倉Anthropic完成首次公開招股（IPO）後，Situational Awareness的投資組合中，上市股票約佔70%，未上市公司持倉佔30%。
Aschenbrenner在信末預測，除非AI遭禁止，否則「一個由外星天才組成的文明」（a civilization of alien geniuses）將於2028年出現。他又形容，三藩市的情況開始變得怪異，2027年或許是最後一個感覺算正常的年份。