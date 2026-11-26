《華爾街日報》引述致投資者的信函報道，「AI股神」Leopold Aschenbrenner創立對沖基金Situational Awareness，在第三季扣除費用後虧損65%，但截至9月的今年首9個月計，扣除費用後仍累升88.5%，Aschenbrenner指如今的投資機會「是基金成立以來見過的潛在回報最高的機會。」（the highest potential return we have seen in the lifetime of the fund.）

Aschenbrenner在信中承認，基金在夏天經歷了動盪，7月在一輪AI股大規模拋售中幾乎倒閉。他表示，基金已重新配置了投資組合，又提及「可以有波動，但即使判斷完全錯誤，也絕不能有危及生存的風險。」（Volatility, yes; existential risk, even if we are totally wrong, never.）