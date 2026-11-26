金融海嘯期間，香港著名股評人「青姐」胡孟青在直播中因面對滙控（005）股價急挫至33元，在鏡頭前真情落淚。南韓股市近日劇烈波動，首爾經濟TV（Seoul Economic TV）財經節目《金雅賢的金色股票》主持人金雅賢在直播分析股市走勢時，當場頓時語塞，哽咽落淚，片段在社交媒體上流傳。

金雅賢周三（25日）直播股市走勢時，她先向觀眾分析納指，然後當畫面切換至追蹤三星電子的槓桿交易所買賣基金（Leveraged ETF）走勢圖時，該ETF單日暴跌逾14%，金雅賢頓時語塞，最終忍不住低頭落淚，電視台緊急切換畫面。

韓股早前受惠於英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳回歸的消息刺激，南韓KOSPI綜合指數曾一度強勢反彈並重上5,000點大關。不過這場狂歡僅維持短短一日，周三KOSPI跌308點，收報4,697點，不僅將前一日升幅全數蒸發，更創下今年1月以來新低。