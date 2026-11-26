嘉利國際（1050）公佈集團截至 2026年9月30日中期業績。營業額錄得22.537億港元（下同），按年升約40%，其中，五金塑膠業務佔總收入約64%，電子專業代工業務佔約36%。毛利錄得3.743億元，按年升約60%，毛利率提升2.1%至約16.6%。股東應佔溢利為2.051億元，按年升101.6%。經營溢利錄得2.595億元，按年升52%。中期息每股普通股2.5港仙，派息率為25.4%。 嘉利國際副主席兼行政總裁何偉汗表示，通用伺服器機殼及AI專用集成電路(ASIC)相關伺服器機殼均形成規模量產，出貨亦維持穩定，機櫃產品亦已出貨。今年12月開始，東莞廠房和泰國廠房每月機櫃產量各為2000個，以滿足集團每月4000個機櫃的產量目標。何偉汗亦透露在AI業務方面的客戶基礎亦有所拓展，將有兩至三個新客戶，均為AI巨頭，惟現時不便直接公開企業名字。

何偉汗續指，嘉利國際已成為英偉達的認可及推薦供應商，Vera Rubin首批產品陸續交付，機櫃的毛利率已錄得25%，高於整體毛利率。

五金塑膠業務之伺服器機殼業務佔總收入59.2%，營業額約13.35億元，按年升約55%。在通用伺服器業務穩健增長的基礎上，AI相關產品則進一步帶動該分部的收入表現。分部毛利率約25.2%，按年升約2.3%。伺服器機殼業務表現領先，而電動車充電樁機殼的收入則錄得1.03億元，按年下跌36%。集團表示將會把資源轉投至增長較快的伺服器業務。被問到會否逐漸停止電動車業務，把資源進一步投放在伺服器業務上，何偉汗則回應指暫時不會有這個打算，希望繼續滿足不同客戶需求。