本港今年10月整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升65.6%和56.2%。(資料圖片)

按目的地劃分，10月輸往亞洲的整體出口貨值按年升66.1%，當中輸往台灣的升幅最大，達198.3%；輸往泰國及新加坡的分別升117.3%及98.9%，輸往內地及越南的亦分別升65.4%及47.8%。亞洲以外，輸往墨西哥的出口貨值急升258.6%，輸往美國的升105.2%。

政府統計處公布，本港10月出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升65.6%和56.2%，連續21個月錄得雙位數增長。

南韓進口貨值按年升逾兩倍

進口方面，來自南韓的進口貨值按年升225.9%，來自越南及印度的分別升118.6%及103.5%，而來自內地及英國的則分別升53.3%及45%。

電子產品出口持續強勁

政府發言人表示，受人工智能（AI）相關電子產品的出口持續強勁帶動，上月出口進一步大幅增長。其他產品的出口亦加快。所有商品類別合計，輸往大部分主要市場的出口均錄得顯著上升。

發言人指，全球蓬勃的AI投資及相關需求，將繼續支持香港的商品貿易表現；然而外圍不確定因素持續，國際貿易和科技政策的發展、環球AI投資快速擴張所涉及的相關風險，以及地緣政治局勢的演變，都值得密切關注。