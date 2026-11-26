進智公共交通(077)公佈截至2026年9月30日止中期業績，錄得股東應佔溢利約975萬港元（下同），而去年同期則錄得股東應佔虧損約82萬元，成功扭虧為盈。每股盈利為3.59港仙。收益錄得2.18億元，按年升1.95%。毛利錄得2,863.2萬元，不派中期股息，與一樣去年同期。

主要受惠於公共小巴牌照重估虧絀大幅減少，由去年同期約1,435.5萬元減少至期內約88.8萬元。撇除公共小巴牌照重估虧絀的影響，集團於期內之基礎溢利約為1,063.8萬港元，即較去年同期約1,353.5萬元減少約289.7萬元或21.4%。基礎盈利能力下降主要由於期內燃油成本大幅增加，尤其是柴油價格。