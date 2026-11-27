2026年步入尾聲，多家大型投資機構發表2027年亞太及香港股市展望。瑞銀全球研究部昨發表報告指，明年恒指預期目標26,000點，大市表現由企業盈利帶動，持續看好銀行股。不過，明年港股估值重估面臨輕微下調壓力，主要是由於美國加息預期收緊金融狀況，加上內地海外投資監管及年中追稅等不利市場氣氛。 瑞銀全球研究部香港研究部總監兼香港策略師陳志立(圖中)看好內地出口及晶片行業。他表示，明年全球人工智能(AI)資本支出持續增加，利好內地出口及晶片行業。而本港今年全年GDP增長預料達4.5%，亦是受惠於AI帶動貿易出口，預料明年會繼續帶動經濟表現。對於AI行業前景，他指出，AI企業未來2至3年仍處於「燒錢」階段，但隨著各行業應用AI降本增效，估計未來5年AI行業可推動整體指數盈利增長5%至10%。

板塊配置方面，陳志立預期2027年MSCI香港指數將錄得中單位數升幅，並偏好盈利增長穩健的香港銀行股、受惠AI供應鏈貿易的運輸與航空股，以及高息股；該行看淡本港房地產開發商及澳門博彩股。 瑞銀全球研究部大中華區金融行業分析師李荷清(圖左)表示，香港銀行股票自2022年以來連續5年跑贏恒生指數，與美聯儲加息周期高度重疊，來年高息環境利好銀行淨利息收入，預期美國在12月及明年1月各加息0.25厘。她說，本港銀行體系資金充裕，今年以來存款增速約9.4%，加上資產負債表再度擴充，信貸成本亦較過去兩年改善，資產質量保持相對平穩，股東回報有望進一步提升。