美股隔晚感恩節假期休市。恒指昨日升260點後，今日（27）在期指結算日再高開36點，報22,263點。大市高開後，走勢反覆向上，曾升212點，見22,439點，半日升189點，報22,416點。在國務院常務會議消息公布後，大市午後升勢強勁，突破早段高位，曾升554點，高見22,781點，維持逾400點的升幅，最終升467點，收報22,694點，成交2,571.4億元。國指升150點，報7,644點；科指升220點，報3,637點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升3.23%，報352元；美團（3690）升8.21%，報67.85元；京東（9618）升5.36%，報106.2元；阿里巴巴（9988）升7.03%，報88.3元；百度（9888）升4.77%，報62.65元；小米（1810）升4.51%，報27.8元；快手（1024）升6.83%，報20.96元；網易（9999）升3.84%，報167.6元。