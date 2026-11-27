美股隔晚感恩節假期休市。恒指昨日升260點後，今日（27）在期指結算日再高開36點，報22,263點。大市高開後，走勢反覆向上，曾升212點，高見22,439點，半日升189點，報22,416點，成交943.12億元。國指升64點，報7,557點；科指升111點，報3,528點。

科技股普遍向上，騰訊（700）升1.35%，報345.6元；美團（3690）升4.86%，報65.75元；京東（9618）升2.28%，報103.1元；阿里巴巴（9988）升3.52%，報85.4元；百度（9888）升2.43%，報61.25元；小米（1810）升1.43%，報26.98元；快手（1024）升3.57%，報20.32元；網易（9999）升2.17%，報164.9元。