袁記食品預期12月7日掛牌。聯席保薦人包括華泰國際及廣發證券。是次基石投資者包括Brightness Ocean，以及佛山市順德區國有資產監督管理局間接持有50%的全順，合共認購合共852萬美元（約6,681萬港元），按每股中位發售價25.5元計算，將認購的發售股份總數將為262萬股，佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額2%。

中國最大中式快餐公司

袁記食品表示，根據灼識諮詢的資料，截至去年12月31日，按門店數量計，袁記食品是中國最大的中式快餐企業。按2025年的商品價值總額（GMV）計，亦在中國整體快餐行業中排名第八及在中式快餐行業中排名第三，市場份額分別為0.5%及0.7%。

去年利潤按年升四成

去年袁記食品收入27.95億元人民幣，按年升9.1%，今年首5個月收入13.05億元，升39.8%，去年利潤19.87億元，按年升40%，今年首5個月利潤1.6億元，升1.75倍。

集團指，擬將所得款項淨額中，約20%用於數字化與智能化建設；約52%用於通過擴大海外供應鏈建設，加快海外市場拓展，探索海外市場潛在投資及併購機會；約10%用於品牌建設與產品研發；約8%用於供應鏈升級；及約10%用於補充營運資金及一般企業用途。