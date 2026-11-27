聯交所譴責已經除牌、正在清盤的中國恒大集團，以及恒大物業（6666），又對中國恒大時任主席、執行董事許家印、前執行董事兼行政總裁夏海鈞、前執行董事兼財務總監潘大榮；恒大物業前執行董事安麗紅及甄立濤、前執行董事兼主席趙長龍，作出董事不適合性聲明及譴責，又對恒大物業前執行董事胡亮作出損害投資者權益聲明及譴責。 134億人民幣定期作質押 助母企提前贖回債券 聯交所表示，個案是關於在恒大物業向中國恒大提供134億元人民幣的財務資助中，中國恒大及恒大物業嚴重違反《上市規則》，以及兩家公司的相關董事嚴重違反《上市規則》下的職責。

聯交所提及，於2020年12月至2021年8月期間，恒大物業及其附屬公司以淨額134億元人民幣的定期存款作質押，為多名第三方取得的銀行承兌匯票及貸款提供擔保，有關貸款所得款項最終轉回中國恒大，其中100億元人民幣於2021年2月用作提前贖回中國恒大發行的債券。 涉及恒大物業IPO所得款項 有違章程所述擬定用途 有關質押涉及恒大物業首次公開招股（IPO）所得款項中的54%，有違其招股章程所述的所得款項擬定用途；恒大物業於2021財年的中期報告錯誤地表示IPO所得款項中尚有44.9億元人民幣未被動用，並將按照招股章程所述的擬定用途使用。

聯交所拍，特別融資項目及有關質押並未獲恒大物業董事會全體成員知悉，向中國恒大提供的財務資助構成主要交易及關連交易，但恒大物業並未遵守《上市規則》相關規定。 聯交所：許家印及潘大榮嚴重失職 加劇恒大流動資金壓力 聯交所裁定，中國恒大時任執行董事兼財務總監潘大榮，策劃將恒大物業資金透過第三方中介轉移至中國恒大，規避涉及關連交易的《上市規則》；許家印則曾指示潘大榮及其他高級管理層，騰出恒大物業及附屬公司的可動用現金供恒大使用。夏海鈞則曾批准恒大物業向一家銀行存入一筆20億元人民幣的款項，其後被恒大物業用作質押。