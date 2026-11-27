廸生創建（113）公布截至9月底的中期業績，純利1.47億元，按年下跌1.7%，每股盈利38.2仙，中期息減20%至8仙。
期內收入9.65億元，按年跌0.8%；毛利4.6億元，按年升1.3%。廸生創建表示，預期香港銷售時裝及美容名貴品牌之大型店鋪之零售市場將持續疲弱。鑑於所述之各種因素，在期內香港錄得之銷售營業額下降了約7.9%。
明年關3店 或影響日後派股息
廸生創建預告將關閉本港3間店舖，包括金鐘太古廣場的Harvey Nichols、旺角Beauty Avenue，以及置地廣場的廸生鐘錶珠寶。上述店舖之結業預計將對集團未來之表現帶來負面影響，並可能影響本集團日後派發的股息。
該公司預料，香港銷售時裝及美容名貴品牌之大型店舖之零售市場將持續疲弱，經營成本高昂，以及與業主就續租條款進行友好磋商後，決定不再尋求續租太古廣場Harvey Nichols店，並將於明年年中結業。集團亦決定不再續訂銀行中心Beauty Avenue店及置地廣場廸生鐘錶珠寶店的租約，而該兩間店舖均計劃明年上半年結業。
集團提及，計劃於明年在另一地點開設一間廸生鐘錶珠寶專門銷售「蕭邦」腕錶及珠寶的精品店。
日後不計劃開設任何大型店鋪
廸生創建表示，日後並不計劃開設任何大型時裝及美容店鋪，本集團將積極尋找不同零售業務以外之新策略性投資。集團將繼續採取最保守之方式來管理其零售網絡，並將繼續嚴格控制各營運層面之成本。