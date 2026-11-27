廸生創建（113）公布截至9月底的中期業績，純利1.47億元，按年下跌1.7%，每股盈利38.2仙，中期息減20%至8仙。

期內收入9.65億元，按年跌0.8%；毛利4.6億元，按年升1.3%。廸生創建表示，預期香港銷售時裝及美容名貴品牌之大型店鋪之零售市場將持續疲弱。鑑於所述之各種因素，在期內香港錄得之銷售營業額下降了約7.9%。

明年關3店 或影響日後派股息

廸生創建預告將關閉本港3間店舖，包括金鐘太古廣場的Harvey Nichols、旺角Beauty Avenue，以及置地廣場的廸生鐘錶珠寶。上述店舖之結業預計將對集團未來之表現帶來負面影響，並可能影響本集團日後派發的股息。