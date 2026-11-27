值得討論的是，跌兩成等於熊市，這條界線是上世紀的傑作。今時今日的市場，一天上落2%是日常，恐慌指數可以在一星期內由40回到26。同一條20%的線，放在這種波動裡，只是一次短暫起伏。翻查過去歷史，首次跌穿兩成之際，往往先迎來一段反彈；若依書直說，豈不是剛好止蝕在最低位？筆者不反對美股已經是熊市的說法，只是不該在首次剛跌兩成的時候急著行動。

感恩節假後，納指期貨在亞洲時段升逾500點；由11月20日的恐懼底24976算起，反彈逾1600點。今天乃恒指期貨期權結算日，恒指早段再升逾200點。

買在恐懼賣在狂歡

「技術熊」聽起來嚴重，實際上只是一陣雨。標題需要一個名詞，市場只需要一個買賣決定；「熊市」很多時候不是結論，而是一種格式。

真正的風險不在那條線，而是在線的高低邊際。跌兩成就認定熊市的，會在最低位離場；看見V彈就認定牛市回來的，會在最高位買入。兩種人都在用同一把舊尺，量一個已經換了刻度的市場。

納指一個月前的高位，與這周的低位，相距兩成。但這兩成裡，裝的是兩個月的貪婪與恐慌。周初黃仁勳復職時的激情，兩天後又跌至恐懼，感恩節後又V彈，一星期間來回地獄又折返人間，更刻劃出買在恐懼賣在狂歡的節奏。