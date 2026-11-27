大家樂集團（341）公布截至9月底的中期業績，純利1.01億元，按年升1.17倍；每股基本盈利17.8仙，中期息派15仙，按年增五成；派息率為84.5%。
期內，收入39.95億元，按年減少1 %。當中，香港收入32.05億元，下跌2.9%，香港速食餐飲業務的收入減少4.1%至23.24億元；中國內地收入7.9億元，增加7.7%。截至9月底止，大家樂快餐門店166間，一粥麵50間門店。
期內，毛利3.86億元，按年升17.4%；毛利率9.7%，按年上升1.5個百分點。集團表示，主要受惠於集團積極控制直接成本，並持續透過提升營運效率改善盈利能力。
運用AI分析顧客偏好 與藝人合作拉近年輕客距離
大家樂表示，集團亦運用大數據及人工智能（AI）分析顧客偏好，精準調整推廣與促銷策略，並按不同渠道的銷售表現優化堂食及其他銷售渠道組合。
集團指，旗下品牌大家樂與多位在年輕一代中具號召力的代言人合作，進一步拉近與年輕消費者的距離，其中包括藝人黃詠霖、朱柏謙、朱柏康以及人氣社交媒體頻道 JFFT（Just For Fun Team）的核心成員。
大家樂提及，內地市場仍是具潛力的增長引擎。集團將繼續優化堂食與外賣並重的「雙引擎」策略，並以「正宗香港，原創原味」的品牌定位加強差異化優勢；同時持續完善具可複製性及高回報的店舖模式，穩步拓展大灣區門店網絡。
為答謝員工 10月發獎金
大家樂表示，為答謝員工的共同努力與貢獻，並讓員工分享集團的成果，集團於今年10月向適用員工發放特別獎金。
繼續提升盈利能力為重點
集團表示，將繼續以提升盈利能力及利潤率為重點，革新產品及服務組合以開拓新客群，繼續創新業務模式、優化營運網絡及成本結構、精簡組織架構，深化香港及內地的供應鏈整合，提升營運效率及成本效益。