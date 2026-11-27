期內，收入39.95億元，按年減少1 %。當中，香港收入32.05億元，下跌2.9%，香港速食餐飲業務的收入減少4.1%至23.24億元；中國內地收入7.9億元，增加7.7%。截至9月底止，大家樂快餐門店166間，一粥麵50間門店。

運用AI分析顧客偏好 與藝人合作拉近年輕客距離

大家樂表示，集團亦運用大數據及人工智能（AI）分析顧客偏好，精準調整推廣與促銷策略，並按不同渠道的銷售表現優化堂食及其他銷售渠道組合。

集團指，旗下品牌大家樂與多位在年輕一代中具號召力的代言人合作，進一步拉近與年輕消費者的距離，其中包括藝人黃詠霖、朱柏謙、朱柏康以及人氣社交媒體頻道 JFFT（Just For Fun Team）的核心成員。

大家樂提及，內地市場仍是具潛力的增長引擎。集團將繼續優化堂食與外賣並重的「雙引擎」策略，並以「正宗香港，原創原味」的品牌定位加強差異化優勢；同時持續完善具可複製性及高回報的店舖模式，穩步拓展大灣區門店網絡。