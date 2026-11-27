據報普里其妻子曾任職超微電腦高層，而指控該向中國走私英偉達晶片。(資料圖片/路透社)

據《華爾街日報》引述消息報道，黃仁勳的得力助手、英偉達（Nvidia）前全球銷售負責人普里（Jay Puri），其妻子Cenly Chen曾任職超微電腦（Supermicro）高層，而美方指控超微電腦向中國走私英偉達晶片，女事主否認指控。

報道引述普里及Cenly 的現任和前任同事透露，兩人交往多年，於今年3月7日結婚。兩間公司的員工表示，Cenly 經常與普里打交道，並陪同超微電腦行政總裁前往英偉達總部，爭取為客戶獲得更多晶片。

報道指，Cenly在復旦大學畢業，在超微電腦任職近20年，之後轉到另一間公司工作。報道稱，Cenly在任職期間，多次敦促英偉達為公司供應晶片。她又在銷售會議上向員工表示，一旦遇到英偉達相關問題，可聯絡她去處理。