按性別劃分，第三季男性月入中位數為25,000元，女性則為20,100元，兩者相差4,900元，男性收入較女性高出約24.4%。在今年首三季，男性月入中位數皆為25,000元；女性收入則出現較明顯波動，由第一季的20,500元微升至第二季的20,800元後，再回落至20,100元。

2026年首三季數據，全港整體收入中位數在今年第一季及第二季均維持在23,400元，而第三季回落至23,000元，按季微跌1.71%。

政府統計處公布今年7至9月的 每月就業收入中位數 ，撇除外傭的中位數為23,000元，按年升700元。換言之，打工仔每月收入只要高於23,000元，便跑贏全港一半就業人士。

月入中位數最高為金融及保險業

按行業劃分，2026年7月至9月月入中位數最高的行業依然為「金融及保險」，達40,000元；其次為「公共行政、社會及個人服務」，月入中位數為27,400元；「其他行業」為27,000元。

男性在各個行業的月入中位數均高於女性，當中「金融及保險」不僅是整體薪酬水平最高的行業，亦是男女收入差距最大的界別，該行業男性月入中位數高達46,100元，女性則為35,000元，男性月入多出11,100元，兩者相差達31.7%。