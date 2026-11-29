英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳僅管重返崗位，但似乎轉趨低調，《韓聯社》披露，英偉達原本預告黃仁勳將於12月1日在華盛頓特區舉行的「GTC DC」發表主題演講，但官方網站相關頁面無法開啟，原定時段也改由副總裁Ian Buck接手。

報道指出，GTC開發者大會（GPU Technology Conference）是由英偉達主辦的全球人工智能與加速運算大會，自 2009 年起舉辦，聚焦 AI、GPU 架構、代理 AI、物理 AI 與資料中心基礎設施等領域。

根據英偉達GTC DC官方網站，原先公布黃仁勳將於12月1日下午2時發表主題演講，然而，原本介紹黃仁勳演講的網頁如今已顯示頁面不存在，英偉達也更新活動議程，原定由黃仁勳亮相的時段，改由公司副總裁巴克（Ian Buck）主講，題目為「英偉達全領域平台：加速美國創新、產業與經濟成長」。官方亦安排多名英偉達副總裁，包括Justin Boitano、Kari Briski以及Rev Lebaredian接續發表演講。