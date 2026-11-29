財政司司長陳茂波於今天發表網誌，指今早已和代表團結束一星期的英國和荷蘭訪問，並表示與當地的大學、科研機構、智庫、大小創科企業和金融界進行交流。這次外訪，不少當地商界人士說，國際形勢越是多變，穩定和可預期的政策越難得。有見及此，此行陳茂波特別向他們簡介國家十五五規劃的大方向，以及香港第一個五年規劃的重點和目標。香港五年規劃發揮著「一國兩制」的獨特制度優勢，包括自由市場、普通法制度、自由港地位、單獨關稅區、簡單低稅制、與美元掛鈎的貨幣，以及資金、資訊和人才的自由流動。

另一方面，規劃提出中期的策略方向和具體目標，包括「四中心、一高地」的發展，讓香港從內涵及流動性更充沛的國際金融中心，與大灣區聯動極具創新能力與具活力的國際創科中心。

陳茂波表示，按英國官方統計，截至今年六月底的12個月，與香港的雙邊貿易額達330億英鎊，按年增長23%。荷蘭則是香港在歐盟的第三大貨物貿易夥伴，扮演着區域的門戶角色，對貨物、資金和人才的流動保持開放。陳茂波指，香港、英國或荷蘭，創科生態圈的構建思路與做法極其相似，都有着對外開放的特質。

以生物醫藥為例，一種新藥由研發到獲批，一般需時十多年，平均投入超過十億美元，唯有推動高效研發和轉化相結合，並面向全球市場，創造匹配的市場規模，才能讓創新持續。而不同人群的基因存在差異，跨地域採樣和進行臨床試驗，所得數據便可適用於更廣泛的人群。陳茂波續指，香港在生物醫藥和醫療科技的範疇前沿優勢顯著。香港兩家醫學院均位列全球前四十，而籌建中的第三家醫學院將聚焦臨床研究，進一步推動生物醫藥科技從研發轉化為成果。