香港為何被稱為收藏家之城？Carousell Group首席商務官Vishal Salunkhe接受本報專訪時解答，Carousell香港買家逾四成集中於收藏品類別，涵蓋集換式卡牌、名牌珍藏及玩具與絕版書，反映濃厚收藏文化。但他強調加強打擊假貨，明年集團將調配更多信任安全及市場推廣資源來港。

圖文：何瑜珮

Salunkhe指，過去兩三年「大小孩(kidults)」(即童心未泯的成年人)消費崛起，不少成年人熱衷購入Labubu、Chiikawa、集換式卡牌等潮玩，帶動該類產品成為本地二手市場核心動力。他認為，香港收藏品貨源豐富且具本地特色，市場生態是其他跨境電商平台難以複製的優勢。