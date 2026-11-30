香港為何被稱為收藏家之城？Carousell Group首席商務官Vishal Salunkhe接受本報專訪時解答，Carousell香港買家逾四成集中於收藏品類別，涵蓋集換式卡牌、名牌珍藏及玩具與絕版書，反映濃厚收藏文化。但他強調加強打擊假貨，明年集團將調配更多信任安全及市場推廣資源來港。
圖文：何瑜珮
Salunkhe指，過去兩三年「大小孩(kidults)」(即童心未泯的成年人)消費崛起，不少成年人熱衷購入Labubu、Chiikawa、集換式卡牌等潮玩，帶動該類產品成為本地二手市場核心動力。他認為，香港收藏品貨源豐富且具本地特色，市場生態是其他跨境電商平台難以複製的優勢。
偏好港鐵面交 舊機換代成常態
談及本地用戶的交易習慣，Salunkhe觀察到港人偏愛面對面交收，尤其習慣相約在港鐵站，與台灣逾五成交易依賴便利店物流寄送截然不同；同時，不少港人每年會在平台放售舊機換購新型號，形成固定的「升級換代」循環。他分析，這兩大習慣反映港人對二手買賣接受度高，亦為高單價商品流通創造條件。
自研AI系統攔截假貨
隨着高單價收藏品交投活躍，平台透過多重防線維護交易安全。Salunkhe強調，核心支柱是自主研發的AI風險偵測系統，透過分析賣家年資、帳戶註冊時間、上架類別及頻率等數據，與新型風險指標交叉比對，識別潛在詐騙及仿冒品，下架違規商品。平台亦與GUCCI、Balenciaga及Bottega Veneta等奢侈品合作打擊假貨。
資深買家的社群舉報機制與警務處、海關及知識產權署的防騙宣傳緊密結合，從線上審核到線下執法多管齊下，構建完整的交易安全網。他強調，AI防假貨是建立平台信任的關鍵一環，但須結合品牌合作、社群監督、線下認證與執法協作，才能將信任轉化為高單價二手市場的可持續增長基礎。