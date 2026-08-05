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出版：2026-Aug-05 21:26
更新：2026-Aug-05 21:26

車路士高爾彭馬缺陣啟德不敵祖雲達斯　沙比阿朗素友賽兩連敗

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祖雲達斯在啟德主場館擊敗車路士。(林俊源攝)

「香港足球盛事2026」的第2場比賽，英超的車路士在43,575名觀眾之前，以0:1不敵意甲第6名的祖雲達斯，兩場香港的表演賽都是英超球會落敗，而車路士在今次澳洲及亞洲之旅3場比賽，錄得兩連敗。

在之前一日的練習未有參與訓練，車路士的高爾彭馬在今場連後備都沒有，只在看台上觀戰。至於祖雲達斯的美國國腳韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）亦未有出現在名單，不過藍戰士今場有新加盟的韋碧克（Danny Welbeck）、巴西前鋒的祖奧柏度（Joao Pedro）壓陣，相反祖雲達斯就由米利克（Arkadiusz Milik）與皮爾卡魯魯（Pierre Kalulu）領銜。

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啟德開冷氣仍設補水

上半場的比賽雙方祖段都只在試探，車路士雖然有較多控球，但還是要到21分鐘才有祖列爾哈圖（Jorrel Hato）接應隊友直線底線傳中，不過祖雲達斯及時解圍。今場比賽雖然在啟德主場館開着冷氣進行，但在上下半場都有補水時間。在飲完水之後雙方開始較多貼身的碰撞，祖雲達斯的卡魯魯先是一次的遠射被對手門將的羅拔山齊士（Robert Sanchez）擋出，隊友又未能補中。之後山齊士的一次傳中未能托出，在門前造成混亂，不過雙方半場還是互無紀錄。

下半場雙方都作出調動，車路士將韋碧克及基奧雲尼昆達（Geovany Quenda）換走，由尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）與巴西新星的艾斯達華奧（Estevao Willian）入替，祖雲達斯也換入了加拿大的前鋒約拿芬大衛（Jonathan David）。藍戰士在換邊的5分鐘有一次黃金機會，馬高柏列斯達（Marco Palestra）的單刀，被祖雲達斯門將救出，隊友比諾傑坦斯（Jamie Gittens）又未能補中。老婦人之後再換入荷蘭中場的古普美拿斯（Teun Koopmeiners）以及基蘭耶迪斯（Kenan Yildiz）。

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下半場錫高華一箭定江山

比賽去到68分鐘終於打破僵局，錫高華（Edon Zhegrova）在禁區頂彎去遠柱上角，為祖雲達斯領先1:0。「斑馬兵團」的守將基爾臣比爾馬（Bremer）一次的兇悍攔截，令比賽之後增添火藥味，之後車路士也換入停賽2年的梅迪歷（Mykhailo Mudryk）復出，不過祖雲達斯仍守得住1:0的勝果完場，贏得「健絡通盃」的冠軍。

車路士之前在澳洲的2場表演賽，雖然先以6:4擊敗澳洲的西悉尼流浪者，但之後一場就以1:2不敵另一支英超隊伍的熱刺，連同今場不敵祖雲達斯，連續兩場友賽都輸波而回。沙比阿朗素賽後就透露，彭馬因為有點碰撞的受傷，故此今場就不冒風險讓他上陣，而新加盟的昆達今場表現令他非常高興，這位葡萄牙守將之後有點傷，故下半場換出，不過沙比對他的能力仍感到滿意。

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