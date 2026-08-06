恩芬天奴為出售股權計劃道歉　再被曝與摩洛哥交易

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）就出售世界盃等賽事股權的融資計劃，面臨下台壓力。國際足協召開高層緊急危機會議後發聲明，承認在事件中犯下錯誤並向會員道歉，但會長恩芬天奴仍然獲得國際足協高級管理層全力支持，將繼續留任。然而英國《泰晤士報》揭露，恩芬天奴涉嫌與摩洛哥有交易，以爭取安排下屆世界盃在摩洛哥的卡薩布蘭卡進行決賽。
國際足協領導層周三（5日）在摩洛哥召開緊急危機會議，與會的包括秘書長加夫史唐（Mattias Grafstrom）和其他管理委員會成員，會後聲明重申對恩芬天奴的「全力支持」，提及出售賽事股權的計劃是犯下錯誤，相關程序本應用不同的方式處理，已致函國際足協理事會和各個成員協會道歉，並承諾會確保類似事件不再發生。
費高：恩芬天奴玷污國際足協會長職位
不過，由英超、西甲及意甲等頂級聯賽組成的歐洲足球聯賽聯盟發聲明，呼籲國際足協進行管治改革，以確保所有利益攸關方，在未來足球運動的決策時擁有發言權。聯盟批評恩芬天奴的計劃危險，令人嚴重質疑國際足協的管治、內部文化及決策機制。加拿大總理卡尼同日公開批評，恩芬天奴企圖向私人投資者出售世界盃賽事股權，是致命的管理失誤，令人對他失去信任。葡萄牙名宿費高（Luis Figo）更向英國《每日郵報》投稿，炮轟恩芬天奴說謊、欺騙，為了中飽私囊，不惜犧牲本應服務的足球運動，玷污國際足協會長職位，直言他必須立即下台。
加拿大總理卡尼（Mark Carney）在星期三表示，對於恩芬天奴已完全失去信心。卡尼指恩芬天奴在沒有諮詢包括國際足協高層和董事會成員在內的高級顧問，犯下了「致命的」管理失誤。
摩洛哥積極爭取舉辦下屆決賽
然而關於恩芬天奴的問題持續，英國《泰晤士報》的報道，恩芬天奴想提出在2030年的世界盃決賽，安排在摩洛哥的卡薩布蘭卡舉行。當地的新哈辛二世球場將可容納11.5萬人。報道稱這很可能是一次的政治交易，因為摩洛哥支持着恩芬天奴，同時摩洛哥更會在明年3月舉辦國際足協的大會，將選出新的會長人選。由於受到現時下台的壓力，外界質疑恩芬天奴拉攏摩洛哥的支持爭取連任。而如果下屆決賽安排在摩洛哥舉行，會對於另一個主辦國的西班牙是一大打擊。
國際足協在拉巴特的會議後回應有關傳聞時，指有關消息是「錯誤和誤導」，指恩芬天奴未有對下屆世界盃決賽的舉行場地有任何的承諾。不過報道稱，摩洛哥近期在積極行動，以推進主辦2030年的決賽。