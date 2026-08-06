拜仁時隔19年再訪港 紐亞迪亞斯貼地與球迷互動

見面會於早上10時正式開始，四位拜仁主角一登場馬上掀起全場高潮。四位巨星貌似未受緊密行程影響，積極參與主辦方活動及提問環節，亦大方與現場球迷互動。本地藝術家Man僧（Man Tsang）受邀出席是次活動，向主角們贈予拜仁畫作。

現場氣氛高漲，拜仁死忠蕭先生受訪時表示自己早上7時許已抵達現場排隊，希望一睹心愛球星的風采。被問到會否到場觀看今晚的拜仁公開操練，他表示：「雖然因工作未能出席，但早已購票，準備於明日（7日）為球隊入場助威。」

作為是次亞洲之旅的核心人物之一，主教練甘賓尼談及球隊過去兩個賽季時表示：「我覺得我們從第一天展現出的飢渴感，到今天都必須保持一致，這一點永遠不會變。」被問及如何實踐拜仁球會格言「Mia san Mia」（我們就是我們）時，甘賓尼再次強調心態的重要性：「當你面前的局勢不盡完美，事情沒有按照預期發展時，你依然可以保持積極正面的心態，在我看來，這正是『Mia san Mia』精神的最好詮釋。」