拜仁時隔19年再訪港 紐亞迪亞斯貼地與球迷互動

德甲班霸拜仁慕尼黑完成南韓行程後昨日（5日）抵港。今次是拜仁自2007年參加回歸盃以來，時隔19年再度踏足香港土壤。球隊今早（6日）於尖沙咀出席品牌贊助球星見面會，主教練甘賓尼（Vincent Kompany），隊長紐亞（Manuel Neuer），翼鋒路易斯迪亞斯（Luis Diaz）以及後衛史坦尼錫（Josip Stanisic）率先亮相，為明日（7日）於啟德舉行的奧迪足球峰會2026 （Audi Football Summit 2026）炒熱氣氛。
Man僧贈畫作
見面會於早上10時正式開始，四位拜仁主角一登場馬上掀起全場高潮。四位巨星貌似未受緊密行程影響，積極參與主辦方活動及提問環節，亦大方與現場球迷互動。本地藝術家Man僧（Man Tsang）受邀出席是次活動，向主角們贈予拜仁畫作。
現場氣氛高漲，拜仁死忠蕭先生受訪時表示自己早上7時許已抵達現場排隊，希望一睹心愛球星的風采。被問到會否到場觀看今晚的拜仁公開操練，他表示：「雖然因工作未能出席，但早已購票，準備於明日（7日）為球隊入場助威。」
作為是次亞洲之旅的核心人物之一，主教練甘賓尼談及球隊過去兩個賽季時表示：「我覺得我們從第一天展現出的飢渴感，到今天都必須保持一致，這一點永遠不會變。」被問及如何實踐拜仁球會格言「Mia san Mia」（我們就是我們）時，甘賓尼再次強調心態的重要性：「當你面前的局勢不盡完美，事情沒有按照預期發展時，你依然可以保持積極正面的心態，在我看來，這正是『Mia san Mia』精神的最好詮釋。」
紐亞坦然面對老去
重新定義門將角色的隊長紐亞，被問到會否因應足球現代化而改變踢法時表示：「並非每一季都要作出改變，但我會配合隊友的打法提升自己，例如與後防保持緊密合作，參與球隊後場組織。」現場亦有高舉紐亞球衣的球迷接受訪問坦言，作為多年球迷當然希望偶像繼續征戰，但亦明白運動員終要面對老去：「希望能在狀態未大幅下滑、維持高水平時退役，留給大眾一個完美印象，總比看到他因狀態下滑而力不從心好。」
加盟拜仁一季的翼鋒路易斯迪亞斯亦接受主持人訪問，表示自己有幸與在場球迷分享這個特別的時刻：「能夠與這麼多球迷聚在一起真的太好了，非常感謝能有這個機會，希望我們今年會有好成績，為所有球迷帶來歡樂。」