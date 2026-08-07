歐洲足協堅持杯葛國際足協賽事　恩芬天奴獲非洲等支持

歐洲足協（UEFA）聲明，表示因為國際足協（FIFA）以及恩芬天奴（Gianni Infantino）仍未達到他們的要求，因此歐洲仍會繼續杯葛國際足協賽事的決定。不過包括非洲、墨西哥、阿根廷等各級足協對恩芬天奴表達支持，故此歐洲足協若發起不信任動議或難以得到通過。 隨着英格蘭足總都收回支持恩芬天奴連任會長之後，歐洲足協發出聲明堅定提出杯葛：「首先，出售主要賽事的提議必須撤回；其次，必須保證此類破壞足球運動的企圖絕不會再次發生。這些條件，尚未得到滿足。」雖然國際足協日前稱恩芬天奴獲得國際足協的職員支持，但歐洲足協稱這對事件不會改變：「歐洲足協在上星期六的聲明中已經非常明確地表示，我們已經對恩芬天奴作為會長失去信心。這立場依然不變。昨天宣布國際足協會長身邊，一些員工（他們的工作崗位取決於恩芬天奴的恩惠）同意他的觀點，但這並不能改變任何事情。」

根據英國廣播公司（BBC）的報道，雖然國際足協高層在星期三（5日）於摩洛哥的拉巴特召開高層會議，不過國際足協的營運總監拉莫亞（Kevin Lamour）沒有獲邀請參與，他是強烈批評恩芬天奴建議的人，他曾指計劃是「一個人的項目」，並表示「現在足球界的政治領導人應該捫心自問正確的問題，並做出正確的決定。」他更說：「如果我失去工作，那就由它吧。至少今晚我能睡個好覺。」 不信任動議難獲得通過 歐洲足協雖然希望將恩芬天奴拉下台，但是瑞士人無意辭職，並繼續尋求連任。在星期四岡比亞的足協主席讚揚恩芬天奴的「勇氣」，並明確支持這位會長。雖然北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）公開反對恩芬天奴的計劃，不過他們「沒有對恩芬天奴失去信任」。歐洲足協雖然保留提出不信任動議的選項，但他們需要召開緊急會議，並在國際足協理事會內的36位成員中的19位通過，才可以到大會投票，但似乎目前是有困難。而之後也需要在大會上獲得211個會員的106票同意，才可拉倒恩芬天奴。