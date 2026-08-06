跳繩｜香港隊亞洲錦標賽掃19金32銀33銅 王巧兒奪個人全能冠軍

跳繩｜香港隊亞洲錦標賽摘19金32銀33銅 王巧兒奪個人全能冠軍

由亞洲跳繩聯合會（AJRU)、國家體育總局社會運動指導中心及中國毽球跳繩協會聯合主辦的「2026亞洲跳繩錦標賽」(亞錦賽)，一連4天比賽於中國浙江紹興圓滿結束。中國香港跳繩代表隊於3個年齡組別總共獲得19金32銀33銅、共84面獎牌的佳績。 亞錦賽設有不同年齡組別，除了成年組（16歲及以上）與青少年組（12至15歲），更特別設有少兒組（9至11歲），為年輕選手締造寶貴的參賽機會。本屆賽事匯聚來自9個國家及地區、共1,160名跳繩好手同場競技速度及花式各項賽事。港隊此次共派出182名運動員參賽，獲得不俗的戰績。

港隊在亞錦賽成年組獲得6金、13銀、13銅，除了在男、女子團體全能都摘金，李俊明、李健浤、吳詩雅及徐英枏更於公開組團體交互繩速度跳接力賽中力壓中國隊勇奪冠軍，打破中國隊在速度項目上的壟斷局面。曾於世錦賽奪得男子個人全能金牌的黃天佑，今次出戰多個團體項目，最終以2金、3銀、2銅的佳績，成為港隊成年組「獎牌王」。 王巧兒︰這一年來努力沒有白費 今年剛「升級」上成年組別的王巧兒，延續在上月舉行的香港邀請錦標賽的佳態，以較全面的表現，力壓國家隊首席運動員杜婷婷摘下女子個人全能金牌，本屆賽事個人一舉取得一金一銀一銅的優異成績。王巧兒表示：「今年升上成人組別便奪得個人全能金牌，實在有點意外，因為我清楚成人組有不少出色的運動員，例如中國的杜婷婷。我很高興能奪冠，證明這一年來的努力沒有白費。」

港隊於「亞青」摘下5面金牌，女子及公開（混合）團能全能均奪冠。港隊在「亞少」的表現更有極大驚喜，一共奪得8面金牌，不單囊括男、女子及公開組團體全能金牌外，陸鏗善及莫若林亦分別獲得男、女子個人全能金牌。 陸鏗善莫若林分膺9-11歲組別男女子全能冠軍 港隊總教練莫偉豪總結道：「隨着中、日、韓等亞洲強隊於花式及速度項目的技術水平大幅提高，加上青少年選手表現已達成年組水平，區域競爭更趨白熱化。港隊回港後將展開針對性訓練，並擬透過參加更多國際賽事累積經驗，增強運動員的抗壓力與臨場發揮，全力備戰明年6月下旬於挪威舉行的世界跳繩錦標賽。」來屆亞錦賽則會在2028年於泰國上演。

另一方面，亞錦賽期間，中國香港跳繩總會亦派代表隨團參與在河南鄭州舉行的「奔跑吧‧少年」全國青少年陽光體育大會。該大會由國家體育總局、教育部、國家衛生健康委、中央廣電總台、共青團中央、全國婦聯及河南省人民政府共同主辦，以趣味體育促進青少年身心健康為宗旨，吸引全國34個代表團、共1,668名青少年參與。香港代表團憑藉出色發揮與活力朝氣，勇奪表演賽第一名及三人交互繩花式（混合）第一名，成績令人鼓舞。

2026亞洲跳繩錦標賽 香港隊成績 16歲或以上組別 王巧兒-個人全能冠軍

羅琨皓、黃天佑、袁正佑、劉盼晞-團體男子四人交互繩花式冠軍

俞春盈、黃芷瑩、李宛殷-交互繩單人速度 (60 秒)團體女子冠軍

李俊明、李健浤、吳詩雅、徐英枏-團體公開交互繩速度跳接力冠軍

李宛殷、俞春盈、黃芷瑩、李曉琳、譚凱彤-團體女子全能冠軍

羅琨皓、黃天佑、黃梓維、袁正佑、劉盼晞-團體男子全能冠軍 12-15歲組別 區皢芊、張芷恩、曾凱楠、李曉頤-團體女子四人交互繩花式冠軍

胡天瑜、霍卉喬、周庭糠-團體女子三人交互繩花式冠軍 區皢芊、張芷恩、曾凱楠、冼子琳、李曉頤-團體女子全能冠軍 馬諾呈、王曉曈、胡天鑰、梁哲為、馬諾同-團體公開全能冠軍 陳芓希、龍紀澄、郭苡澄-團體女子交互繩單人速度 (60 秒)冠軍 9-11歲組別 莫若林-個人女子全能冠軍

陸鏗善-個人男子全能冠軍

莫若林、譚雅芯、梁晞悠、林朗熙-團體女子四人交互繩花式

黃安然、蔡宇翔、鍾天承、朱俊宇-團體男子四人交互繩花式

徐樂謙、黎子妤、葉卓諾、陳以鵬-團體公開四人交互繩花式