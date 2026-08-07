車路士轉戰印尼鬥AC米蘭

剛在香港不敵祖雲達斯的英超勁旅車路士，已飛抵印尼，準備與意甲豪門AC米蘭在當地交手。今場是兩軍新帥包括「藍戰士」的沙比阿朗素與「紅黑兵團」的艾摩廉對撼，也是兩軍對目標收購球員的睇辦好時機。(8月8日20:00開賽，HOY76台直播)
車路士的季前備戰之旅相當忙碌，先飛赴澳洲以6比4打敗了西悉尼流浪者，再在當地與倫敦死敵熱刺交手輸1比2；之後大軍轉飛香港，剛於啟德以0比1不敵祖雲達斯，新帥沙比阿朗素忙於為鼎盛的大軍陣容，不停試陣。
「藍戰士」上仗不敵祖雲達斯，表現一般，未能製造太多威脅，兩名新兵前鋒韋碧克(Welbeck)與翼鋒基奧雲尼昆達( Quenda)，仍要時間融入球隊；自2024年起因禁藥問題停賽的梅迪歷(Mudryk)，則以後備身份尾段登場復出，有待上力。
另邊廂，AC米蘭的季前之旅，先到蘇格蘭友賽與些路迪打和2比2，然後日前於澳洲與同市宿敵國際米蘭打和1比1；在該場米蘭打吡，「紅黑兵團」防守犯錯不少，球員明顯未入狀態，兼仍在適應艾摩廉的戰術要求。其中亮點是與球會續一年新約的「不老傳奇」莫迪歷(Modric)後備登場，而曾傳出或離隊的拉菲爾利亞奧(Leao)，據報獲艾摩廉賞識，同場有披甲。
柏度尼圖或離隊
今場另一焦點，是近期在轉會市場傳出車路士睇中了AC米蘭門將邁治蘭(Maignan)，而紅黑兵團則對「藍戰士」前鋒柏度尼圖(Pedro Neto)及守將馬路古斯圖(Gusto)感興趣，今場對決正好是上述幾位球星爭顯身價的好機會。不過考慮雙方季前狀態一般，預計今場難望有多入球。
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