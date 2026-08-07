車路士轉戰印尼鬥AC米蘭

剛在香港不敵祖雲達斯的英超勁旅車路士，已飛抵印尼，準備與意甲豪門AC米蘭在當地交手。今場是兩軍新帥包括「藍戰士」的沙比阿朗素與「紅黑兵團」的艾摩廉對撼，也是兩軍對目標收購球員的睇辦好時機。(8月8日20:00開賽，HOY76台直播)

車路士的季前備戰之旅相當忙碌，先飛赴澳洲以6比4打敗了西悉尼流浪者，再在當地與倫敦死敵熱刺交手輸1比2；之後大軍轉飛香港，剛於啟德以0比1不敵祖雲達斯，新帥沙比阿朗素忙於為鼎盛的大軍陣容，不停試陣。