季前愈戰愈勇 曼聯強勢撲擊PSG

近期球會賽逐漸步入佳態的英超老牌勁旅曼聯，周六晚將會於瑞典中立場火併歐聯兩連霸的巴黎聖日耳門(PSG)。「紅魔」賽前收到好消息，再有4位世盃球星歸隊，加上新兵泰利文斯(Tielemans)有望首演登場；面對人腳不整的PSG，看來有力再贏提升信心。(8月8日23:00開賽，Now640台直播)
曼聯備戰新季進度理想，由0比1不敵英冠域斯域，之後接連打敗了洛辛堡及馬德里體育會。主帥卡域克今季正式坐正，當然想用戰績證明球會是值得對他投下信任一票。球隊今夏打起了新星利斯(Lacey)，亦讓新兵安達利山度士(Andrey Santos)顯示身價，更暫將原本打算出售的美臣蒙特(Mason Mount)改造成防中。此外，改踢中鋒的麥比奧莫(Mbeumo)展現佳態，上仗對馬體會梅開二度，為新季打下強心針。
曼聯眾將已歸隊信心保證
更令球迷欣喜，是兩位早前經已歸隊的比利時兵，包括泰利文斯與門將拿文斯(Lammens)，今場都可以候命披甲。拿文斯經歷世盃失誤打擊，需要用比賽去重拾信心；而從阿士東維拉來投的泰利文斯，今場則有望與安達利山度士合作，測試雙防中組合效果。另外，包括馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)、般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、達洛治(Dalot)與馬沙拉奧(Mazraoui)等世盃兵都已經歸隊；當中達洛治據報有望直入今場正選大軍，紅魔有力延續勝績。
另邊廂的PSG開操不久，日前造訪西班牙跟來季降落西乙的馬略卡友賽，卻慘吞3蛋，狀態明顯不足。主帥安歷基解釋：「我看見很多青年軍球員表現出色，今場其實只是為提升體能，我們仍在等待國腳們歸隊，才會見真章。」
PSG未齊腳處下風
PSG該仗正選陣容中，最具名氣只有格魯吉亞球王基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)，其餘三線主力如巴特利巴高拿(Bradley Barcoola)、法比安彭拿(Fabian Pena)、奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)與夏基美(Hakimi)等均未歸隊，今戰未知能否趕及披甲。球隊下周三將會出戰歐超盃鬥阿士東維拉，但大軍仍未齊腳，今場鬥已上力的曼聯，難免下風。
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