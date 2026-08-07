酋長盃 阿仙奴勢破多蒙特

面對傳控力強、中場壓逼力足的貝迪斯，阿仙奴開局無法製造有效攻勢，左閘卡拉費奧利(Calafiori)經常谷前令防線鬆散，最終上半場只靠軒卡派爾(Hincapie)接應角球頭槌破網，上半場落後1比3；下半場換入兩位復操不久的巴西國腳、中堅加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)及翼鋒加比爾馬天尼利( Martinelli)，配合大量青年軍撐場下，最終仍淨負2球，繼早前4比1打敗基羅納後，暫時季前賽1勝1負。

阿仙奴剛戰在都柏林鬥西甲貝迪斯，開賽排出不弱陣容，中場試用利維斯史基利(Lewis Skelly)派牌，新兵翼鋒謝索利斯(Tzolis)，跟約基利斯(Gyokeres)及新星麥斯杜文(Dowman)合組三叉戟。

連戰兩支西班牙球會後，英超盟主阿仙奴周日晚重返地頭，在酋長盃迎戰德甲勁旅多蒙特。兵工廠賽前喜獲巴西國腳中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)來投好消息，今場更是季前首次在主場跟「廠迷」見面，有力在這個自家盃賽5連霸。(8月9日21:00開賽)

般奴古馬雷斯或亮相打招呼

今場回到「兵工廠」近年傳統開季重要賽事的酋長盃，情況大不同；轉會費7,500萬英鎊(約7.8億港元)由紐卡素過檔的巴西中場般奴古馬雷斯，有機會向廠迷打招呼振聲勢。挪威隊長馬田奧迪加特(Odegaard)已復操，故只有「英格蘭四子」包括迪格蘭賴斯(Rice)不會上陣

對手「蜜蜂兵團」多蒙特，新季在德甲仍是擂台躉拜仁慕尼黑的最強對手，但早前在日本之旅僅1勝1負，表現一般；今夏被巴塞隆拿撬走快馬卡廉艾迪耶美(Adeyemi)，暫時只靠射手古拉斯(Guirassy)數胡，未必有力破壞主隊這個季前重要派對。