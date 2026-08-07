兩大冠軍今夜啟德獻技 拜仁惡鬥維拉

「奧迪足球峰會2026」周五晚於啟德主場館上演，上季德國「雙料冠軍」拜仁慕尼黑，在部份世盃成員歸隊下；巧遇上屆歐霸盃盟主阿士東維拉，勢合演一場精采比賽，為今夏的香港足球盛會熱潮推向高峰。(8月7日20:00開賽，Now630台直播)
貴為上季德甲及德國盃盟主的拜仁慕尼黑，領隊高柏尼帶領下，不乏今夏世盃國腳訪港，包括哥倫比亞國腳路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、德國中場孖寶甘美治(Kimmich)及阿歷山大柏夫洛域(Pavlovic)，以及日、韓鐵衛伊藤洋輝及金玟哉，配合一眾潛質新星，務求在亞洲之行催谷球員狀態，迎接新季。
拜仁為德超盃認真備戰
拜仁訪港前作客韓職隊伍濟州SK，結果2比1勝出，多名主力均有落場，料今場亦會分配上陣時間予一眾好手，收練兵之效。拜仁完成今戰會回到德國，將再踢兩場季前賽；包括與RB萊比錫拍跳，至本月下旬將於德超盃鬥多蒙特。
上屆歐霸盃冠軍的英超阿士東維拉，今次訪港陣容亦有部分世盃國腳，包括瑞典後衛域陀連迪路夫(Lindelof)及蘇格蘭中場主力約翰麥甘尼(McGinn)。西班牙名帥艾馬利近季帶領這支英倫中部隊伍成績亮麗，來屆又能重返歐聯大舞台；在高價出售英格蘭中場摩根羅渣士(Morgan Rogers)及比利時國腳泰利文斯(Tielemans)後重新出發，仍值得球迷期待。
維拉新兵加拿祖有望披甲
維拉訪港前在泰國跟巴吞聯作季前球會賽，最終憑貝安迪亞(Buendia)、連迪路夫，及養傷一段時間復出的中場布巴卡卡馬拉(Kamara)各入1球，贏3比1。今夏加盟的焦點新兵阿根廷翼鋒阿歷真度加拿祖( Garnacho)戰至上半場後段，被對手攔截下嘴部流血，被調離火線，據報情況並不太壞，仍有機會在香港球迷面前獻技。
維拉完成訪港季前賽後，下周中就要在奧地利薩爾斯堡中立場，面對巴黎聖日耳門的歐超盃，今場正好是賽前一次認真演練，讓艾馬利作為下場大戰點兵的重要指標，預計有力一戰。