兩大冠軍今夜啟德獻技 拜仁惡鬥維拉

「奧迪足球峰會2026」周五晚於啟德主場館上演，上季德國「雙料冠軍」拜仁慕尼黑，在部份世盃成員歸隊下；巧遇上屆歐霸盃盟主阿士東維拉，勢合演一場精采比賽，為今夏的香港足球盛會熱潮推向高峰。(8月7日20:00開賽，Now630台直播)

貴為上季德甲及德國盃盟主的拜仁慕尼黑，領隊高柏尼帶領下，不乏今夏世盃國腳訪港，包括哥倫比亞國腳路易斯迪亞斯(Luis Diaz)、德國中場孖寶甘美治(Kimmich)及阿歷山大柏夫洛域(Pavlovic)，以及日、韓鐵衛伊藤洋輝及金玟哉，配合一眾潛質新星，務求在亞洲之行催谷球員狀態，迎接新季。

拜仁為德超盃認真備戰

拜仁訪港前作客韓職隊伍濟州SK，結果2比1勝出，多名主力均有落場，料今場亦會分配上陣時間予一眾好手，收練兵之效。拜仁完成今戰會回到德國，將再踢兩場季前賽；包括與RB萊比錫拍跳，至本月下旬將於德超盃鬥多蒙特。