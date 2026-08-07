NBA｜謝倫布朗指加盟76人是瘋狂交易　對塞爾特人感失望

NBA明星賽成員的謝倫布朗（Jaylen Brown），在星期四（6日）出席加盟費城76人後的首次記者會。他形容被波士頓塞爾特人交易「不感意外」，只是對綠軍在過程及溝通感失望，而他覺得這個交易是一場「瘋狂的交易」。他表示自己現在只想為76人爭取成績。

謝倫布朗抵達費城後的記者會，他表示：「在最初我被交易了，我只是把電話就拋去另一端。我知道現在事情很多，但我很高興加盟你們。」他指：「我想大家都知道我們現在有多麼難得的機會，但我們也必須付出努力。所以我的重點就在於此，努力訓練，贏得這座城市、教練團以及所有人的尊重。」布朗在記者會上強調要為76人取得成績，同時這是難得的機會。