NBA｜謝倫布朗指加盟76人是瘋狂交易　對塞爾特人感失望

NBA明星賽成員的謝倫布朗（Jaylen Brown），在星期四（6日）出席加盟費城76人後的首次記者會。他形容被波士頓塞爾特人交易「不感意外」，只是對綠軍在過程及溝通感失望，而他覺得這個交易是一場「瘋狂的交易」。他表示自己現在只想為76人爭取成績。
謝倫布朗抵達費城後的記者會，他表示：「在最初我被交易了，我只是把電話就拋去另一端。我知道現在事情很多，但我很高興加盟你們。」他指：「我想大家都知道我們現在有多麼難得的機會，但我們也必須付出努力。所以我的重點就在於此，努力訓練，贏得這座城市、教練團以及所有人的尊重。」布朗在記者會上強調要為76人取得成績，同時這是難得的機會。
布朗指：「我只想選擇專注於我關注的事情。明顯在這個休季期間，事情已發展到了一個比以往更高的程度，我認為人們開始攻擊我的人格。甚至有人說我有病。說實話，這真是一個瘋狂的交易，但當中也並非完全出乎意料。雖然有些事情已經通過各種渠道以及球隊內部等方式討論過，但確實存在過相關的對話……然後，被交易到76人隊，這顯然也是一個轉變，畢竟在過去的10年裡，他們一直是我的競爭對手。」
與新隊友相處融洽
布朗表示，自己從首日被交易到76人，就與隊友們通訊，他提到了麥斯（Tyrese Maxey），還有艾治甘比（VJ Edgecombe）、安比（Joel Embiid），甚至是同樣新加盟的勒邦占士（LeBron James），他指在球隊的群組與隊友討論得很開心，並感受到獲得歡迎。布朗又指，他知道新賽季的挑戰，而新隊友的勒邦占士在今年2月也讚揚了當時是對手的布朗，原因是塞爾特人在達譚（Jayson Tatum）缺陣下，仍靠布朗取得成績，認為他應獲得最有價值球員。現在二人將與麥斯、安比等在新賽季征戰。