世界盃｜西班牙官員認為比摩洛哥更值得舉辦決賽

下屆2030年世界盃由西班牙、葡萄牙及摩洛哥聯合主辦，在近日有傳國際足協（FIFA）會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）與摩洛哥有私下的協議，以讓摩洛哥的卡薩布蘭卡主辦決賽。西班牙的體育部長托倫（Milagros Tolon）在當地一個電台指，西班牙比摩洛哥更值得主辦決賽。

在星期三（5日），英國《泰晤士報》報道指恩芬天奴以支持摩洛哥主辦下屆決賽，爭取該國支持其連任。不過國際足協否認，稱目前未有任何的決定。托倫在當地的電台上表示：「最重要的事是國際足協已經否認。我們仍在與國際足協合作，並在9月舉行下一次會議。我們會繼續努力，因為我們想，也相信世界盃決賽會在西班牙舉行，我們理應獲得這樣的機會，而且我們一直致力於讓比賽在西班牙舉行。」