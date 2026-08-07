世界盃｜西班牙官員認為比摩洛哥更值得舉辦決賽

下屆2030年世界盃由西班牙、葡萄牙及摩洛哥聯合主辦，在近日有傳國際足協（FIFA）會長的恩芬天奴（Gianni Infantino）與摩洛哥有私下的協議，以讓摩洛哥的卡薩布蘭卡主辦決賽。西班牙的體育部長托倫（Milagros Tolon）在當地一個電台指，西班牙比摩洛哥更值得主辦決賽。
在星期三（5日），英國《泰晤士報》報道指恩芬天奴以支持摩洛哥主辦下屆決賽，爭取該國支持其連任。不過國際足協否認，稱目前未有任何的決定。托倫在當地的電台上表示：「最重要的事是國際足協已經否認。我們仍在與國際足協合作，並在9月舉行下一次會議。我們會繼續努力，因為我們想，也相信世界盃決賽會在西班牙舉行，我們理應獲得這樣的機會，而且我們一直致力於讓比賽在西班牙舉行。」
她再指出：「首先，我們在男女子的世界盃，都是世界冠軍。第二，西班牙和葡萄牙是最先推進合辦世界盃，摩洛哥是之後加入的。我們在舉辦體育賽事方面擁有豐富的經驗，而且，西班牙擁有現代化的通信網絡和高水平的保安措施。鑑於所有這些優勢，我確信國際足協會選擇西班牙舉辦決賽。」摩洛哥希望以卡薩布蘭卡新建成，可容納11.5萬人的哈辛二世球場作為決賽場地，而西班牙就考慮以皇家馬德里的班拿貝，或是剛完重建的巴塞羅拿主場階營球場作為候選場地。2030年世界盃會先在烏拉圭、阿根廷及巴拉圭舉辦3場的揭幕戰。