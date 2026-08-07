轉會消息｜皇家馬德里先簽入恩迪奧文迪　再與雲尼斯奧斯續約6年

西甲的皇家馬德里好事成雙，球隊星期四（6日）公布巴西國腳的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）完成續約，與球會簽約6年，同時也以破億歐元簽入科特迪瓦新星的恩迪奧文迪（Yan Diomande）。至於紐卡素新帥的贊斯利（Matthias Jaissle）承認隊長的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）已決定了自己去留。 皇馬在周四公布兩項消息，先是德甲RB萊比錫的恩迪奧文迪加盟。這位19歲的科特迪瓦翼鋒據報轉會費達1.4億歐元，超越皇馬在2023年收購多蒙特的祖迪比寧咸（Jude Bellingham），成為史上第4高的轉會費紀錄，並成為非洲身價最昂貴的球員。恩迪奧文迪與皇馬簽約7年。同時皇馬也宣布與巴西國腳的雲尼斯奧斯續約，這位26歲的翼鋒與皇馬的合約之前僅餘12個月，並有傳阿仙奴有意收購。雲尼斯奧斯與皇馬的續約也商談多時，但雲尼斯奧斯一直不滿加薪幅度未滿足其要求。他在社交平台公布續約表示：「在班拿貝的8年太短，要多6年，然後是永遠」。

巴塞羅拿加入與皇馬爭洛迪 據多個媒體報道，西甲的巴塞羅拿加入與皇馬爭逐金球獎及世界盃最佳球員的洛迪卡斯簡迪（Rodri）。30歲的洛迪與曼城仍有1年合約，雙方仍未開始討論續約問題。不過皇馬一直對洛迪感興趣，而據報道，巴塞已獲得洛迪的同意，準備與曼城展開轉會的討論，巴塞方面據報雖然未能保證成事，但確認已展開商討。洛迪在2024年羸得金球獎，不過他因為受傷而錯過前個球季，他曾表示會在世界盃後決定去向。曼城目前在亞洲繼續進行季前的熱身，而洛迪因為世界盃仍未歸隊。

另外曼城的門將占士查科特（James Trafford）已確定以4,500萬英鎊轉投英超的列斯聯，這是列史的球會最高轉會費紀錄。23歲的查福特上季以2,700萬英鎊加盟曼城，不過隨着基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）來投，只成為藍月亮的副選，去季只為曼城上陣17場，當中4場英超，但是在兩項盃賽，聯賽盃及足總盃手擔當冠軍的重要位置。而查科特的轉會，打破比完福特（Jordan Pickford）在2017年從新特蘭加盟愛華頓的英格蘭守門員轉會費紀錄。

紐卡素新帥認古馬雷斯去意已決 英超冠軍的阿仙奴可能很快完成般奴古馬雷斯的轉會。據紐卡素新上任的贊斯利接受訪問時表示，雖然立即與古馬雷斯商討，但對方已經作出了決定。他表示：「我很快就與他會面，但之前已作出了決定。這是一次很好的討論，他是位出色的球員，為人也很優秀。這對他是艱難的決定，但這是他的新挑戰，我們需要為下一步作出討論。我們相信在這裡的球員已準備好，不過我們也要預料一些的改變。」古馬雷斯離隊，將是紐卡素一年內賣走的第4位主力，在去季先有爭議的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak），然後季前已有辛度東拿利（Sandro Tonali）加盟熱刺及安東尼哥頓（Anthony Gordon）轉投巴塞羅拿。