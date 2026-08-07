拜仁名宿艾爾巴親臨男拔指導小將 全球青訓計劃門將王庭樂落場把關（王日朗攝）

拔萃男書院聯同贊助商於校舍舉行少年足球交流活動。德甲拜仁慕尼黑名宿艾爾巴（Giovane Elber）， 前英超阿士東維拉名宿艾莫哈馬迪（Ahmed Elmohamady）親臨現場，聯同拜仁全球青訓計畫門將王庭樂（Matéo Wong）及港超聯東區後衛李毅凱，與男拔足球隊足球交流。 無懼炎炎夏日 綠茵場上傾囊相授 活動於上午11時開始，兩位名將毋懼酷熱天氣，指導男拔年輕球員訓練細節。新星王庭樂及李毅凱亦積極向球員解釋動作細節。進入隊內分組對抗賽環節，男拔球員被分成由艾爾巴帶領的紅衫隊及由艾莫哈馬迪和李毅凱帶領的白衫隊，王庭樂更親自落場擔任紅衫隊門將。

兩位名宿在旁指導，賽事期間更不斷大聲鼓勵球員，肉緊程度可見一班。進入對抗賽尾段，艾莫哈馬迪及李毅凱更穿上龜背親自落場。完場後，兩位巨星亦大方與現場多位小球迷互動，為小將簽名及回答提問。 被問及能夠和不同世代的球員切磋球技有何感想，名宿艾爾巴表示：「沒有甚麼比和小朋友一同踏上球場更好，因為只要你傳球給小朋友，他們自然就會好開心，這就係最美好的地方。」

王庭樂寄語小將走出舒適圈 問及職業足球路上有何心得，艾莫哈馬迪指：「我也曾經歷過你們這個年紀，有時你會覺得自己做不到，有時領隊會讓你日子過得艱難，身邊的球員也會為你帶來挑戰。」他續指：「但對你而言，你必須堅持自己的夢想，透過努力訓練來保持專注，而且你家人是你最大的後盾。」遠赴德國的本地新星王庭樂寄語年輕球員：「偉大的成功需要時間，但更需要付諸行動。」他補充道：「成功絕不會來自於停留在舒適圈與空想，而是源於勇於跨出舒適圈，去實踐他人不願意做的事，履行對自己的承諾，並付出一切努力去追求你的目標。」

獲歐真泰拿指導 提及足球路上一大難關，各位球星一致認同是異地的文化差異。曾隻身前往外地闖蕩的艾爾巴表示：「一直以來，最重要的是保持學習，我當時從巴西來到歐洲時非常年輕，我時刻意識到自己必須向隊友和教練學習，這樣我才能從中受益。」艾莫哈馬迪則指：「當你獨自一人，沒有家人和朋友在身旁時，強大的心理質素（Mindset）就變得至關重要。你必須保持堅強、努力訓練，並專注實現夢想。這是我年輕時面對過最大的難關。」然而對於王庭樂，前往異地卻是利大於弊，提及在德國的訓練環境，他表示：「我上季在拜仁慕尼黑青年隊的主教練是歐真泰拿（Klaus Augenthaler），他曾代表西德隊奪得世界盃冠軍。他擔任我的主教練，真的非常不可思議。」他更指：「我們的助教是干坦圖（Diego Contento），他也曾隨拜仁贏得歐聯冠軍；隊中還有史高爾（Mehmet Scholl）的兒子盧卡斯史高爾（Lucas Scholl）；另外還有達靴（Bernd Dreher），他以前在史浩克04 訓練過紐亞（Manuel Neuer），現在則在拜仁任教。」