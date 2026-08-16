HOKA Clifton 11和Clifton Pro實測 舒適和速度 不如兩個都收入囊中？

作為HOKA旗下經典慢跑鞋系列，Clifton自2014年推出以來一直深受跑者歡迎。今次品牌一口氣推出兩款鞋：除了第11代Clifton 11，更首度帶來定位更進取的Clifton PRO，兩款鞋的分工亦相當清晰：Clifton 11主打日常及恢復跑，Clifton PRO則定位為「競速訓練」鞋。 兩款鞋均採用HOKA標誌性的MetaRocker™弧形滾動結構，但Clifton 11的步伐過渡較為平順自然，Clifton PRO則加入更明顯的滾動感，適合希望在訓練中提升配速的跑者。 Clifton 11：恢復跑的舒適之選 Clifton 11延續系列一貫的緩震表現，並加入升級的柔軟鞋墊，令上腳感更為柔和。無論日常步行或慢跑，都能提供穩定承托，對於需要長時間穿著，或想在高強度訓練後進行恢復跑的跑者來說，都是相當容易駕馭的一對鞋。

從鞋底設計可見，Clifton 11的前掌位置較為平順，配合MetaRocker™弧形滾動結構，落地時感覺自然，柔軟緩震令腳跟到前掌的落地過渡更順暢。新一代全新升級腳跟專屬 Active Foot Frame™️技術 ，穩固包覆雙足，落地感受更舒適。實際穿著時，鞋底柔軟而不失回彈，腳步輕盈之餘亦有一定包覆感。 開鞋是傍晚時分隨心一跑，五分尾配速整體跑感輕鬆，柔軟腳感相當突出。惟在雨天跑步時，鞋底抓地表現便需要多加留意。 五分頭配速跑tempo Clifton 11應付自如 用五分頭配速跑tempo，Clifton 11仍然應付自如。不過，去到intervals時，鞋墊的柔軟度便會變得較為明顯。當配速推到四分半左右，腳下會有輕微洩力的感覺，有跑者形容穿著Clifton 11跑快課時「對鞋好似食咗我道力」。

Clifton 11的另一優點是鞋身相對輕巧，配色亦走簡潔路線。無論是純黑抑或是清新的藍白及綠白等配色，都非常容易配襯日常穿搭中，即使是都市中忙碌的上班族亦可以在放工後隨時開始跑步。

Clifton PRO：更積極跑感的創新之作 Clifton PRO作為今次Clifton系列創新之作，雖然名稱中帶有「PRO」，但它並沒有加入碳板，亦不以極端推進力作為selling point，而是針對希望提升訓練效率的跑者，提供比日常慢跑鞋更積極的跑感。 鞋款核心是全新的PROGLIDE™+中底，結合高回彈超臨界EVA泡棉及HOKA招牌的MetaRocker™滾動幾何設計。前者提供更有韌性的回彈，後者則令腳掌由落地至離地的過渡更順暢，營造連貫的向前滾動感，再配上 HOKA 招牌的弧形鞋底，讓腳掌從落地到離地的過渡更順、更省力，為跑手提供澎湃腳感。這就是Clifton PRO與基本款Clifton 11最明顯的分別，滾動感更為突出。

Clifton PRO中底不會過分柔軟，踩下去有一定韌性，回彈自然，不會出現被鞋推住向前的不適感。相比Clifton 11，Clifton PRO明顯更有活力，但仍然保留容易駕馭的緩震腳感。