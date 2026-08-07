拜仁慕尼黑啟德輕取阿士東維拉　金玟哉迪亞斯各建一功

今夏在香港的最後一場歐洲球會表演賽，德甲冠軍的拜仁慕尼黑對歐霸冠軍的阿士東維拉，雖然入場人數只有38,176人，但氣氛不弱，拜仁亦憑着南韓國腳金玟哉及哥倫比亞的路易斯迪亞斯（Luis Diaz）入球，以2:1擊敗歐霸盃冠軍的阿士東維拉。 準備下星期在歐洲超霸盃對巴黎聖日耳門的維拉，雖然沒有阿根廷門將的達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez），但卡殊（Matty Cash）、域陀連迪洛夫（Victor Lindelof）、柏奧托利斯（Pau Torres）等都有正選，而泰朗明斯（Tyrone Mings）與譚美阿巴謙（Tammy Abraham）先列後備。至於對手的拜仁，門將的紐亞（Manuel Neuer）、莊拿芬泰希（Jonathan Tah）、金玟哉、干拉特賴馬（Konrad Laimer）等都正選披甲，但哥倫比亞國腳的路易斯迪亞斯（Luis Diaz）與甘美治（Joshua Kimmich）都在後備。

維拉末段強攻追回一球 拜仁上半場開始在前場壓迫維拉，令這支歐霸冠軍難以組織上前的攻勢，拜仁就先後有阿利安伊巴謙莫域（Arijon Ibrahimovic）與比斯祖夫（Tom Bischof）的射門為維拉防線造成威脅。久守必失的維拉，在37分鐘真的失守，金玟哉接應比斯祖夫左路的罰球，前柱頂入為拜仁領先半場。 換邊後只有拜仁更換了1人，兩隊去到60分鐘才真正作出變動，維拉換入了譚美阿巴謙，拜仁也換入迪亞斯、伊藤洋輝與祖奧包連夏（Joao Palhinha），結果迪亞斯上陣11分鐘就為拜仁再下一城，領先至2:0。領先2球的拜仁防線開始鬆懈，在83分鐘被祖奧高美斯（Joao Gomes）把握機會為維拉追回一球，之後維拉更有機會追平，只是門將的紐亞保住不失。最終拜仁以2:1擊敗維拉。