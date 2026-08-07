拜仁慕尼黑表演賽僅3.8萬人　內地球迷相信足球盛事可吸引旅客

啟德體育園在一個星期進行了3場的表演賽，場地的安排及草地都引起爭議。在今場比賽錄得開幕以來最少人入場的一場表演賽，只有3.8萬人入場，而比賽的安排也出現不少錯漏。然而草地的問題，卻獲得拜仁慕尼黑的主教練甘賓尼（Vincent Kompany）讚賞。

因應世界盃的影響以及球隊的叫座力，今夏3場的表演賽，頭兩場只有4萬多，而今場更是跌破4萬，只有38,176人入場，較去年兩場接近全滿，香港隊兩場都有4萬人的數字為低。然而比賽的過程相對精彩，入球也比之前兩仗多。有專程從北京來港觀看比賽的球迷，問到他們對於一連串的足球盛事能否吸引旅客來港，倪先生表示：「我覺得會，所以我們都希望能夠來香港看更多的比賽，或者在中國內地也能看到更多這樣的比賽。」