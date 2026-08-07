拜仁慕尼黑表演賽僅3.8萬人　內地球迷相信足球盛事可吸引旅客

啟德體育園在一個星期進行了3場的表演賽，場地的安排及草地都引起爭議。在今場比賽錄得開幕以來最少人入場的一場表演賽，只有3.8萬人入場，而比賽的安排也出現不少錯漏。然而草地的問題，卻獲得拜仁慕尼黑的主教練甘賓尼（Vincent Kompany）讚賞。
因應世界盃的影響以及球隊的叫座力，今夏3場的表演賽，頭兩場只有4萬多，而今場更是跌破4萬，只有38,176人入場，較去年兩場接近全滿，香港隊兩場都有4萬人的數字為低。然而比賽的過程相對精彩，入球也比之前兩仗多。有專程從北京來港觀看比賽的球迷，問到他們對於一連串的足球盛事能否吸引旅客來港，倪先生表示：「我覺得會，所以我們都希望能夠來香港看更多的比賽，或者在中國內地也能看到更多這樣的比賽。」
甘賓尼滿意草地質素
對於球場的草地，甘賓尼表示有點意外。他指外界看來有點差，但實際上其實還可以。他指知道球場在一星期進行3場比賽，並有看到車路士對祖雲達斯的比賽，當時也質疑球場草地質素，不過實際上感覺令他有點意外，他覺得場地其實還可以。
今場比賽亦出現一些小插曲。在海洋公園的團隊表演時，球場的部份地方仍在射水，幸最後未影響表演團隊。至於在比賽後，拜仁球員拉起橫額感謝入場支持的球迷。而在賽後記者會亦發生一宗小誤會，由於之前有指阿士東維拉不會進行記者會，故此在拜仁結束後，記者會就完結。不過維拉領隊艾馬利（Unai Emery），在約10數分鐘後與團隊前往記者室，以為會有記者會，卻發現沒有人在現場，最後與團隊轉身走。