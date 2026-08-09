美斯父親佐治病逝終年68歲 捧紐維爾舊生助兒子踏上球王之路

在世界盃期間傳出病危的美斯父親佐治美斯（Jorge Messi），昨日在阿根廷羅沙里奧病逝，終年68歲。美斯青訓效力過的球隊紐維爾舊生、巴塞隆拿、阿根廷足總以及隊友蘇亞雷斯都發聲明，哀悼這名培養出「球王」的美斯經理人。

美斯成為球王的起點，源自父親佐治美斯。美斯原本不認識足球，因父親捧紐維爾舊生，一同入場睇波認識阿根廷足球文化，鼓勵美斯開展足球之路。父親是世上第一個發現美斯天賦的人，助美斯7歲起在紐維爾舊生接受訓練。佐治美斯當時為工廠主管，每日凌晨4點起床，晚上9點才回家，全家一同食晚飯。美斯曾在訪問中提到父子關係︰「我們相處的時間不多，但只要一起，就非常享受。我會等他回家送上擁抱。」後來佐治2000年隨兒子加盟巴塞隆拿及在西班牙生活，並當上美斯經理人，助美斯克服2014年世界盃決賽失利、2016年短暫退出國家隊風波。

紐維爾舊生聲明感謝佐治︰「他兼具遠見、嚴謹和關愛，成為了史上最偉大球員職業生涯的支柱」而巴塞隆拿亦向佐治表達謝意，「謝謝他對我們球會的奉獻，並將他兒子足球生涯的起步階段與最輝煌的歲月交給我們。」

阿根廷足協則大讚佐治助美斯培養出高尚品格︰「他將世界上最優秀的球員帶到了這個世界，更培養出了一位擁有品格、謙虛、尊重別人、有責任感的球員。他最大的成就並不僅陪伴美斯成為傳奇，更守候在他的身旁，在困難時刻支持他，並用實際行動教導他。」