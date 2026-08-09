馬會首派隊伍赴英戰識價盃　不敵英國及愛爾蘭隊奪亞軍

英國雅士谷馬場舉行識價盃國際隊際騎師賽，香港賽馬會首次派出代表隊以「香港隊」名義參賽，由隊長何澤堯、隊員周俊樂和霍宏聲組成，最終不敵英國及愛爾蘭隊獲得亞軍。 霍宏聲奪識價盃最佳策騎 有別於過往派出香港本地培訓騎師以個人身份參賽，馬會今屆首次派出代表隊參賽。識價盃為隊際賽，每隊3人，每位參賽騎師需為所屬團隊爭取分數，賽事共分6場舉行，每場賽事的前5名馬匹均可為所屬隊伍贏取分數，累積總分最高的隊伍將贏得識價盃。

「香港隊」頭關賽事為1,000米短途賽，由周俊樂策騎「火爆頭目」先拔頭籌，壓過同場策騎「金星豪傑」的何澤堯奪冠，即「香港隊」包辦首兩名。第二場3,190米長途賽由來自南非、於香港長大的霍宏聲策騎「勁舞巴黎」攻下，他隨後更成為是日識價盃的最佳策騎得主。