馬會首派隊伍赴英戰識價盃　不敵英國及愛爾蘭隊奪亞軍

英國雅士谷馬場舉行識價盃國際隊際騎師賽，香港賽馬會首次派出代表隊以「香港隊」名義參賽，由隊長何澤堯、隊員周俊樂和霍宏聲組成，最終不敵英國及愛爾蘭隊獲得亞軍。
霍宏聲奪識價盃最佳策騎
有別於過往派出香港本地培訓騎師以個人身份參賽，馬會今屆首次派出代表隊參賽。識價盃為隊際賽，每隊3人，每位參賽騎師需為所屬團隊爭取分數，賽事共分6場舉行，每場賽事的前5名馬匹均可為所屬隊伍贏取分數，累積總分最高的隊伍將贏得識價盃。
「香港隊」頭關賽事為1,000米短途賽，由周俊樂策騎「火爆頭目」先拔頭籌，壓過同場策騎「金星豪傑」的何澤堯奪冠，即「香港隊」包辦首兩名。第二場3,190米長途賽由來自南非、於香港長大的霍宏聲策騎「勁舞巴黎」攻下，他隨後更成為是日識價盃的最佳策騎得主。
英國及愛爾蘭隊連贏三關反超前
在隨後的賽事，「香港隊」雖有周俊樂於第四及第五關再奪一亞一季，惟仍難阻有四度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅在陣的 「英國及愛爾蘭隊」連贏三關，於總成績反先。第六關香港隊未能趕上，最終與「歐洲隊」同以62分屈居「英國及愛爾蘭隊」之下，由於香港隊全日獲得兩場勝仗，頭馬數目較多，結果以第二名完成今年識價盃賽事。
周俊樂對於首次參賽即贏得頭馬感到相當高興，又稱雅士谷馬場的跑道有上坡及下坡部分，與香港賽道體驗完全不同。霍宏聲賽後就表示，在家人面前奪標感覺很好，能夠取得頭馬的確意義非凡，又很榮幸今次可代表香港出賽。何澤堯今次則是第二次參賽，他總結指對自己及整個團隊的表現感到欣喜，又稱今年賽事高手林立，但大家都是純技術比拼，陣上非常規矩。