西甲｜摩帥4大規條振皇馬軍紀

球隊上周末作客友賽匈牙利勁旅費倫斯華路士，結果小勝2比1，喜見一眾新兵先後出場；包括左閘鄧費斯(Dumfries)、中場貝拿度施華(Bernardo Silva)及前鋒新星卡路士艾斯比(Carlos Espi)，而成功跟球會續約的巴西前鋒雲尼斯奧斯祖利亞(Vinicius Junior)，易邊後即入場。

摩帥今次回歸明顯不容有失，先對「自己友」葡國同胞貝拿度施華，在該仗下半場出場的體能水平大表不滿說：「他是非常重要，但卻是在假期間什麼也不做、而在心理上得到調整的可憐傢伙。他以頗低的體能水平歸隊，務必改進。不過他是一位出色的球員。」

這位63歲的葡國名帥，為免重蹈上季初接手的少帥沙比阿朗素覆轍，令皇馬更衣室失控，根據西班牙《阿斯報》報道，摩帥已引入包括營養、守時、傷病復康及團隊凝聚等新規定。在新制度下，皇馬球員對飲食的自由度將減少，球會營養師負責制定強制餐點菜單，旨在確保球員的營養符合表現及體能準備。準時也成為優先考量，遲到的球員據報將被要求完成個別的訓練，不會加入大軍練習。