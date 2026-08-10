英超｜踢英超顯身價 森巴兵技勝阿根廷

般奴古馬雷斯

般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)以高價加盟阿仙奴，進一步突顯巴西球員在英超的重要性，更勝今屆世界盃亞軍阿根廷兵。兩個南美足球大國，於英超這個被譽為世上最高水平歐洲聯賽的地位，似是愈拉愈遠，球員際遇也迥異。 年底29歲的般奴古馬雷斯，放低紐卡素隊長臂章，以高價7,500萬英鎊(7.8億港元)南下投倫敦兵工廠，成為加比爾馬加希斯(Gabriel Magalhaes)、加比爾馬天尼斯(Martinelli)、加比爾捷西斯(Jesus)球會隊友，壯大這支衛冕英超隊的巴西幫。以往，巴西球員等南美兵於英超發揮，往往受到氣候、生活習慣等影響，發展並非一帆風順；但隨着足球戰術愈來愈全球化，森巴球員的適應力也更高。

加比爾馬加希斯

祖奧柏度

除阿仙奴四子，車路士前鋒祖奧柏度(Joao Pedro)、年輕翼鋒艾斯迪華奧(Estevao)，在英超亦有表現不俗；其中祖奧柏度單計在英超打滾3季，入球數目持續上升，年僅24歲，前途光明。還有賓福特的巴西世盃國腳伊戈泰亞高(Igor Thiago)、把守利物浦大門多年的艾利臣比加(Alisson Becker)，一樣在英超順風順水，森巴兵已成英超不可或缺的一股重要勢力。 世界盃積怨或延伸至英超 相反阿根廷兵雖以往也有阿古路(Aguero)、泰維斯(Tevez)等在英超的成功例子，但俱往矣。今夏世界盃4強擊敗英格蘭一役的「積怨」，加上阿根廷足總宣布7月15設立為「擊敗英軍紀念日」；一眾阿根廷戰將，像安素費南迪斯(Enzo Fernandes)、阿歷斯麥亞里士打(Mac Allister)及門將達米安馬天尼斯(Damian Martinez)等，尤其在作客時或遭敵意「柴台」，影響場上發揮。

加拿祖