摩連奴紀錄片揭露　原本繼承費格遜接掌曼聯

現接掌皇家馬德里的葡萄牙人領隊摩連奴（Jose Mourinho），在他自己的紀錄電影中透露自己原本是要直接接掌曼聯，繼續傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），但後來因為車路士的邀請令他無法拒絕，最終兜兜轉轉才一度返回曼聯。

63歲的摩連奴在Netflix的個人傳記中透露，在2013年費格遜退休，他原本是準備接手：「當我離開皇家馬德里，我簽了準備在費爵爺之後去教曼聯。」費格遜證實：「是的，他確實獲得那工作。我坐下來向他解釋情況。在我看來，他當時是能夠接受的。然而，幾個小時後，情況就發生了變化。」而改變摩連奴想法，是當時車路士邀請他第二度執教藍戰士，費爵爺透露：「有一晚，他打電話給我，哭着的說：『阿歷士（費格遜），我不能接了，我答應了車路士，我不打算食言。』他給我的解釋，我可以理解，但我是失望的。」