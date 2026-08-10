摩連奴紀錄片揭露　原本繼承費格遜接掌曼聯

現接掌皇家馬德里的葡萄牙人領隊摩連奴（Jose Mourinho），在他自己的紀錄電影中透露自己原本是要直接接掌曼聯，繼續傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson），但後來因為車路士的邀請令他無法拒絕，最終兜兜轉轉才一度返回曼聯。
63歲的摩連奴在Netflix的個人傳記中透露，在2013年費格遜退休，他原本是準備接手：「當我離開皇家馬德里，我簽了準備在費爵爺之後去教曼聯。」費格遜證實：「是的，他確實獲得那工作。我坐下來向他解釋情況。在我看來，他當時是能夠接受的。然而，幾個小時後，情況就發生了變化。」而改變摩連奴想法，是當時車路士邀請他第二度執教藍戰士，費爵爺透露：「有一晚，他打電話給我，哭着的說：『阿歷士（費格遜），我不能接了，我答應了車路士，我不打算食言。』他給我的解釋，我可以理解，但我是失望的。」
摩連奴指，能夠接替費格遜是很「榮幸」：「因為曼聯有着不可思議的吸引力，不過，熱愛足球是一回事，熱愛某個球會又是另一回事，我認為這比對足球的熱愛更強大，從根本上，離開皇家馬德里之後，我需要感受到被愛。對我來說，失去接替費格遜爵士的執教機會固然令人難過，但我並不後悔，因為這是我發自內心做出的決定。」摩連奴有2016年，再有機會加盟曼聯，接替雲高爾（Louis van Gaal），在2年半的任期，他為曼聯取得聯賽盃及歐霸盃的冠軍。
不滿阿巴莫域治簽舒夫真高
兩度執掌藍戰士，摩連奴透露在第1個任期時，老闆阿巴莫域治（Roman Abramovich）太多介入球會事務讓他不滿：「阿巴莫域治，對足球有無比的熱情，但對情況是一竅不通。舒夫真高（Andriy Shevchenko）之所以出現在談判桌，是因為我和老闆、經理人的關係，我從來沒想過要簽他，但我沒跟任何人說過，所以這也是我的責任。你想知道我真正想要的球員是誰嗎？伊度奧（Samuel Eto'o）。」
歐聯帶領國米向車路士報復
在2007年第1次被車路士辭退，摩連奴在2010年的2月，帶領國際米蘭在歐聯對上車路士，當年國際米蘭16強淘汰車路士，最後獲得冠軍，他說：「說實話，那場比賽我是與羅曼（阿巴莫域治）對抗，我在反抗那個解僱我的人。我回去很快樂，而他就很傷心，因為我知道他有多愛車路士，我知道他多喜歡勝利。不過我需要報復，因為足球屬於像我這樣的人。其他人都是不屬於這裡的入侵者。足球屬於球員，屬於教練，屬於球迷。足球永遠屬於我們。」
摩連奴重返皇馬後，首場賽事是西甲對斯實奴，他將為連續兩季「四大皆空」的皇馬重上冠軍。