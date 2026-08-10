巴甲球會球衣支持漸凍人球迷　球員慶祝卻樂極生悲

巴甲球會哥列迪巴在上周末（8日）的聯賽，穿上一件與別不同的球衣，球衣胸前印着不是贊助商，而是一位遠在英國的球迷的名字，而這位英國球迷在今年初證實患上漸凍人症（ALS），因此球會穿上這件球衣支持這位英國球迷並讓公眾關注有關神經元受損的疾病。不過在這場比賽球隊雖然贏波，但球員的謝斯（Jacy）卻樂極生悲，慶祝入球時跌入隧道受傷，而更不幸是入球被判無效。

哥列迪巴在上星期六的巴甲聯賽對查比高恩斯時，穿上一件印有布查（Jonny Butcher）名字的球衣上陣。而布查其實是一位來自英國的球迷，他在今年2月證實患上ALS。布查原本是英冠諾域治的球迷，在2個賽季前才開始關注哥列迪巴。這起源是他在一個基督教的交友程式認識他現任太太的安娜（Ana Clara），他去到巴西與女友會面，並在城市內遊覽。他此時知道諾域治原來在2022年組成戰略合作，因此他曾打算與安娜看一場哥列迪巴的比賽，但最終因為門票售罄，因此布查把看哥列迪巴的比賽，列入他想在自己仍可行動時進行的活動。