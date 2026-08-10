巴甲球會球衣支持漸凍人球迷　球員慶祝卻樂極生悲

巴甲球會哥列迪巴在上周末（8日）的聯賽，穿上一件與別不同的球衣，球衣胸前印着不是贊助商，而是一位遠在英國的球迷的名字，而這位英國球迷在今年初證實患上漸凍人症（ALS），因此球會穿上這件球衣支持這位英國球迷並讓公眾關注有關神經元受損的疾病。不過在這場比賽球隊雖然贏波，但球員的謝斯（Jacy）卻樂極生悲，慶祝入球時跌入隧道受傷，而更不幸是入球被判無效。
哥列迪巴在上星期六的巴甲聯賽對查比高恩斯時，穿上一件印有布查（Jonny Butcher）名字的球衣上陣。而布查其實是一位來自英國的球迷，他在今年2月證實患上ALS。布查原本是英冠諾域治的球迷，在2個賽季前才開始關注哥列迪巴。這起源是他在一個基督教的交友程式認識他現任太太的安娜（Ana Clara），他去到巴西與女友會面，並在城市內遊覽。他此時知道諾域治原來在2022年組成戰略合作，因此他曾打算與安娜看一場哥列迪巴的比賽，但最終因為門票售罄，因此布查把看哥列迪巴的比賽，列入他想在自己仍可行動時進行的活動。
雖然因為呼吸困難和行動不便阻礙了這一活動，但哥列迪巴知道了布查的故事後，決定在他們對查比高恩斯的比賽向這位遠在英國的球迷致意。球迷不單有布查的名字，在名字下面用英語寫上「你的力量激勵了我們，我們是站在一起。」在布查的名字裡，還包含象徵關注隱性疾病的太陽花圖案。安娜在英國受訪表示：「我們坐在英國，看着這一切，完全不知所措，老實說，我們很難相信這一切真的發生了。」哥列迪巴將部份球衣送給布查及家人，還有一些送給同樣患有神經元受損疾病的病人。
球場不止一次有球員慶祝跳入洞
然而在上周末的比賽。哥列迪巴上半場有謝斯在門前頂入，以為可以為球隊拉開至2:0，他抱着球走向場邊慶祝，之後他想再跳過廣告板走到後面看台，但就在他跳起後察覺廣告板後面是前往球員通道的樓梯，他直接就跌入球場的隧道。其他隊友幸好未有跟他一起跳，只在廣告板旁看狀況，而一位球場的保安就落隧道觀看他的傷勢。謝斯之後雖然可以自行返回地面，但在下半場僅2分鐘他表示因為受到跌落隧道影響被換出。在12年前，同樣是哥迪列巴的球員也同樣因為入球慶祝而跌入隧道，不過謝斯的入球，最後被推翻，原因是謝斯越位在先，結果是受了傷又食「詐糊」。