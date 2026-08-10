美國WNBA將再討論變性人問題　企硬明星球員慘遭襲擊

美國女子籃球聯盟（WNBA）近期陷入性別爭議，原因是賽會「響應」容許未進行手術，僅心態認同為女性的男性參與比賽，引發前NBA球星報稱要參與明年選秀，WNBA的總裁安祖芭特（Cathy Engelbert）向球隊發出聲明，表示將討論有關變性運動員。而一直反對讓非生理女性參與的WNBA球星蘇菲根寧咸（Sophie Cunningham）在比賽中被對手強行阻止，對手被逐後反指責根寧咸「白人優先」主義。
安祖芭特向WNBA球隊發出的備忘表示：「我知道最近幾星期，你們很多人都收到關於跨性別運動員參加女子籃球比賽的問題，我預計這個話題還會繼續受到廣泛關注。我想和大家分享一下聯盟是如何處理這些對話，並感謝各位以深思熟慮和專業的態度回應媒體的提問。」備忘透過由球隊的高層等組成的工作小組，會在下星期討論議題。因應聯盟對跨性別運動員的決定，前NBA球員的簡達（Enes Kanter）及萊斯韋特（Royce White）先後表示要參與明年的WNBA選秀，當中韋特表明如果被聯盟拒絕，更會採取法律行動。
After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026
I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.
If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.
My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J
WNBA總裁：球員資格通過集體談判達成
安祖芭特表示：「聯盟將始終以深思熟慮、尊重的態度，並秉持聯盟長期以來的價值觀來處理這一問題。其次，與其他一些聯盟和管理機構不同，我們的球員資格是通過集體談判達成的。最後，維護比賽的公正和確保公平競技始終是聯盟的首要任務之一。」在WNBA的勞資協調有列明「只有女性運動員才能參與WNBA」，但是在現時的「進步」定義，「女性」也需要明確解釋，故此對於「女性運動員」是否包括跨性別人士，仍有爭議。
安祖芭特向球隊的備忘提到：「我們意識到這是一個複雜而微妙的話題，在接下來的幾星期和幾個月，我們將繼續與各位以及球員協會進行重要的對話。我們還計劃召開更多會議，並為任何願意參與的球隊負責人提供意見徵詢會。你們的觀點和反饋至關重要，我感謝那些已經與我們聯繫並分享想法的人。」
反對跨性別參賽竟惹爭議
在上月，印第安納狂熱的球星蘇菲根寧咸接受訪問，明確反對讓變性女性參與女子運動，但她隨後在球隊作客西雅圖及波特蘭遭到抗議。而在上周四（6日）狂熱主場對拉斯維加斯王牌，仍有1人參與抗議，而在上星期六作客芝加哥，有至少2個保守派團隊組織支持根寧咸。美國女子籃球運動員協會上周五在社交媒體上發表聲明，強調多元化和包容性，並表示該組織「不會被當作政治棋子」。
然而一波未平，一波又起，在對芝加哥的比賽中，芝加哥天空的後衛迪祖娜卡寧頓（DiJonai Carrington）在一次阻止根寧咸的防守中跳起手肘打中根寧咸臉部，被球證直接驅逐。然而在被驅逐後，卡寧頓反在社交平台上留下「白人至上」的留言，並標註了狂熱隊。根寧咸在球隊贏波後回應表示：「我認為聯盟會注意這事。這與種族無關，去年我做同樣的事，我也被趕走，我是值得被驅逐的，根本沒必要拿種族來說。」根寧咸再補充：「很清楚，我認為這是不必要的。我以前從沒跟她說過話，也跟她沒甚麼過節，但我猜她可能有些心事。所以，把你的（心事）說出來吧。沒關係，我能承受。」