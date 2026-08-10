美國WNBA將再討論變性人問題　企硬明星球員慘遭襲擊

美國女子籃球聯盟（WNBA）近期陷入性別爭議，原因是賽會「響應」容許未進行手術，僅心態認同為女性的男性參與比賽，引發前NBA球星報稱要參與明年選秀，WNBA的總裁安祖芭特（Cathy Engelbert）向球隊發出聲明，表示將討論有關變性運動員。而一直反對讓非生理女性參與的WNBA球星蘇菲根寧咸（Sophie Cunningham）在比賽中被對手強行阻止，對手被逐後反指責根寧咸「白人優先」主義。 安祖芭特向WNBA球隊發出的備忘表示：「我知道最近幾星期，你們很多人都收到關於跨性別運動員參加女子籃球比賽的問題，我預計這個話題還會繼續受到廣泛關注。我想和大家分享一下聯盟是如何處理這些對話，並感謝各位以深思熟慮和專業的態度回應媒體的提問。」備忘透過由球隊的高層等組成的工作小組，會在下星期討論議題。因應聯盟對跨性別運動員的決定，前NBA球員的簡達（Enes Kanter）及萊斯韋特（Royce White）先後表示要參與明年的WNBA選秀，當中韋特表明如果被聯盟拒絕，更會採取法律行動。

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

WNBA總裁：球員資格通過集體談判達成 安祖芭特表示：「聯盟將始終以深思熟慮、尊重的態度，並秉持聯盟長期以來的價值觀來處理這一問題。其次，與其他一些聯盟和管理機構不同，我們的球員資格是通過集體談判達成的。最後，維護比賽的公正和確保公平競技始終是聯盟的首要任務之一。」在WNBA的勞資協調有列明「只有女性運動員才能參與WNBA」，但是在現時的「進步」定義，「女性」也需要明確解釋，故此對於「女性運動員」是否包括跨性別人士，仍有爭議。

安祖芭特向球隊的備忘提到：「我們意識到這是一個複雜而微妙的話題，在接下來的幾星期和幾個月，我們將繼續與各位以及球員協會進行重要的對話。我們還計劃召開更多會議，並為任何願意參與的球隊負責人提供意見徵詢會。你們的觀點和反饋至關重要，我感謝那些已經與我們聯繫並分享想法的人。」