西甲主席促國際足協改革：恩芬天奴時代已完了

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas），繼續指責國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）以及國際足協，他指恩芬天奴是在破壞足球的本質，又指國際足協只是人員轉變無法有所改善，而是需要進行改革。
泰巴斯接受西班牙媒體的訪問，批評恩芬天奴：「我的想法是，恩芬天奴的時代已經過去。我不是在說是因為最近的事件，我早就提到這種管治風格，雖然至最近人們才發現。」他續說：「恩芬天奴對足球的發展毫無貢獻。恰恰相反，他的計劃正在摧毀這項運動的本質，國家聯賽。足球並非只屬於精英階層，恩芬天奴的時代正在終結。現在的問題是，這項改革何時生效，以及權力交接將如何進行。我希望這不僅僅是人員的簡單替換，而是一次真正的徹底改革。」
國際足協在近期回應對恩芬天奴的批評，指責批評者試圖削弱恩芬天奴的權威，以便在沒有經過正當的選舉程序下，將恩芬天奴免職，而墨西哥及阿根廷的足協已公開支持恩芬天奴。對於歐洲足協（UEFA）表示仍會杯葛國際足協的比賽，泰巴斯指：「發生的事我並不意外。讓我意外的是許多在過去幾年沉默的人的反應。這件事只是冰山一角，事！揭露國際足協內部，乃至整個足球界，都存在缺乏真正有效管理機制的問題。而且，問題並非出在某個人身上，而是整個體系的問題。即使人員更迭，舊體係依然存在。我希望情況能夠真正改變，希望新的領導人能夠上任，希望國際足協能夠建立起新的管理體系。」