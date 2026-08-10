西甲主席促國際足協改革：恩芬天奴時代已完了

西甲主席泰巴斯（Javier Tebas），繼續指責國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino）以及國際足協，他指恩芬天奴是在破壞足球的本質，又指國際足協只是人員轉變無法有所改善，而是需要進行改革。

泰巴斯接受西班牙媒體的訪問，批評恩芬天奴：「我的想法是，恩芬天奴的時代已經過去。我不是在說是因為最近的事件，我早就提到這種管治風格，雖然至最近人們才發現。」他續說：「恩芬天奴對足球的發展毫無貢獻。恰恰相反，他的計劃正在摧毀這項運動的本質，國家聯賽。足球並非只屬於精英階層，恩芬天奴的時代正在終結。現在的問題是，這項改革何時生效，以及權力交接將如何進行。我希望這不僅僅是人員的簡單替換，而是一次真正的徹底改革。」