網球｜仙拿退出辛辛那堤　菲律賓艾拉加拿大16強止步

男單世界第1的仙拿（Jannik Sinner），因為膝傷宣布退出辛辛那堤公開賽，不過他預計仍可出戰本月底的美國公開賽。至於仍在進行的加拿大網球公開賽，已進入最後階段，菲律賓的艾拉（Alexandra Eala）在16強不敵瑞士的賓絲（Belinda Bencic）出局。

自今年贏得溫布頓網球賽的男單冠軍之後，仙拿未有參與巡迴賽的賽事，他表示：「在與醫生以及我的團體討論，我宣布我需要退出辛辛那堤舉行的1,000分級大師賽。我的左膝一直困擾着我，即使我們與醫療團隊已經很努力，我需要接受，我仍未準備好比賽。對未能參與辛辛那堤我感到非常失望，我迫不及待地想明年回來，現在我正專注於備戰美國公開賽。」辛辛那堤公開賽在今個周中展開，而在仙拿與艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都缺席，施維列夫（Alexander Zverev）成為頭號種子。至於今年最後一項大滿貫的美國公開賽，在8月30日展開。