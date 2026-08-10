轉會消息｜阿迪達指古馬雷斯會為阿仙奴帶來改變　馬利斯卡相信洛迪如期歸隊

巴西國腳的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes），終於如願加盟阿仙奴，並在對多蒙特的友賽前，在酋長球場與球迷見面。而主帥阿迪達（Mikel Arteta）就指，古馬雷斯會為兵工廠帶來改變。至於上屆英超亞軍的曼城，據報中場的洛迪卡斯簡迪（Rodri）被巴塞羅拿加快收購步伐，不過領隊的馬利斯卡（Enzo Maresca）相信，這位世界盃最佳球員會如期歸隊。 阿仙奴雖然在主場以2:3不敵多蒙特，不過古馬雷斯在球場與球迷先見面，據報這巴西中場的轉會費達7,500萬英鎊。古馬雷斯與兵工廠簽約4年，阿迪達在球會網站表示：「你可以見到即時的反應。我覺得雖然他把自己形容為一位戰士。但我認為他不僅是一位戰士，而且擁有非凡的質素、直覺、領導才能和個人魅力，這些都將幫助我們，真正激發團隊中一些不同的東西。認為他也會激勵隊內的每一個人，而這正是我們需要的球員類型。」

至於阿仙奴的同城宿敵熱刺，有傳中堅的基斯甸羅美路（Cristian Romero）想加盟阿仙奴。據英國《太陽報》報道，羅美路今夏已準備走人，並獲得馬德里體育會及國際米蘭的垂青，但現在阿仙奴亦有意簽入。由於威廉沙列巴（William Saliba）受傷，今季長時間要缺陣，兵工廠需要尋找後防的人選。不過據西班牙的《世界體育報》指，阿根廷人可能在等待巴塞的報價，原因是利物浦將借用巴塞的烏拉圭守將朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo）。 巴塞有信心獲得洛迪加盟 世界盃金球獎得主的洛迪，據報獲得西甲兩大班霸皇家馬德里與巴塞羅拿的青睞，不過曼城據報之前拒絕了巴塞5,000萬歐元的轉會費，在南韓進行完對馬德里體育會的友賽，馬利斯卡表相信洛迪會歸隊：「是的，到時候他會在曼徹斯特。這沒有更新，在8月14日，他會回來。」30歲的洛迪帶領西班牙奪得世界盃的冠軍，雖然他與藍月亮合約餘下只有1年，但據報曼城的標價是8,000萬歐元。然而有傳巴塞準備再發出第2次的報價，據轉會吹風者的羅馬諾（Fabrizio Romano）指，巴塞在轉會費上努力，並有信心可完成交易。

皇馬爭輸洛迪搵蘇比文迪代替 阿仙奴的西班牙中場蘇比文迪（Martin Zubimendi）同樣也獲得皇家馬德里的注意。球隊在可能在洛迪爭不贏巴塞後，轉移向另一位西班牙中場的蘇比文迪。這位27歲中場上季復出後表現一般，在古馬雷斯的加開後，他的位置有更多的競爭，上季皇家蘇斯達曾考慮邀他回巢，不過據報阿仙奴索價達9,000萬歐元，而車路士有傳也有意競爭。 法國國腳的盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）已完成轉會手續，從阿士東維拉重返法甲的巴黎聖日耳門。據報PSG只啟動迪治尼的850萬英鎊的違約金，將這位33歲左閘帶返法國，並簽約3年。迪治尼從PSG出道，其後輾轉加盟英超的愛華頓，並在2022年轉投維拉。維拉今夏已有3名主要球員離隊，分別是迪治尼以及之前轉投車路士的摩根羅渣士（Morgan Rogers）以及轉投曼聯的泰利文斯（Youri Tielemans）。

拉舒福特獲曼聯14號 至於曼聯有傳對跌落英甲的李斯特城新星路爾斯佩治（Louis Page）感興趣，這位18歲的球員去季獲得英格蘭聯賽最佳新秀。這位英格蘭U20國腳在去季為李城在英冠上陣21次，當中5次正選。上月才18歲的佩治在去年9月與李城簽下職業合約，因此曼聯需要支付一筆轉會費。而曼聯在新季為英格蘭國腳的拉舒福特（Marcus Rashford），意味他可能獲得留在奧脫福的機會。拉舒福特去季被借至西甲的巴塞隆拿，但未獲巴塞買斷，之前一直有傳多支球會都對他感興趣，不過現場可能被卡域克（Michael Carric）留用。