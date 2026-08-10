歐亞北美三大洲足協聯合發聲明　批國際足協仍未承認根本問題

歐洲足協（UEFA）、北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）、亞洲足協（AFC）的3個洲分的足協在今日（10日）再發文批評國際足協（FIFA）以及會長恩芬天奴（ Gianni Infantino）指控他們在世界盃的計劃是「違背信任」，又批評恩芬天奴之前發信致歉但其實並不了解問題所在。

3大洲足協的聯合聲明批評恩芬天奴在有關國際足協旗下賽事打包外判一事上存在嚴重的錯誤，並指他根本不知道問題，他們指「這關乎更根本的問題：比賽的公正性，以及那些被選出來領導比賽的人的公正性。足球界的領導不是一種佔有。不是關於擁有、或要求擁有權力。這是對足球大家庭應盡的職責。當信任因欺騙而破裂，當個人將自己置於賦予他權力的集團之上，這種責任就被拋棄了。」