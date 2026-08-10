歐亞北美三大洲足協聯合發聲明　批國際足協仍未承認根本問題

歐洲足協（UEFA）、北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）、亞洲足協（AFC）的3個洲分的足協在今日（10日）再發文批評國際足協（FIFA）以及會長恩芬天奴（ Gianni Infantino）指控他們在世界盃的計劃是「違背信任」，又批評恩芬天奴之前發信致歉但其實並不了解問題所在。
3大洲足協的聯合聲明批評恩芬天奴在有關國際足協旗下賽事打包外判一事上存在嚴重的錯誤，並指他根本不知道問題，他們指「這關乎更根本的問題：比賽的公正性，以及那些被選出來領導比賽的人的公正性。足球界的領導不是一種佔有。不是關於擁有、或要求擁有權力。這是對足球大家庭應盡的職責。當信任因欺騙而破裂，當個人將自己置於賦予他權力的集團之上，這種責任就被拋棄了。」
他們提到：「國際足協最近致函其副主席及211個成員協會，承認在此過程中犯下錯誤。信中將此歸咎於溝通不足，而足球界目睹的卻是判斷失誤。一項在時間緊迫、缺乏有效磋商的情況下倉促推進的提案，在成員能夠充分審查其細則之前，就被強行推至最後期限，這並非疏忽所致，而是旨在限制審查的刻意之舉。信中並未承認該提案本身存在根本性錯誤。」
批評國際足協想自己人查自己人
聲明指：「國際足協仍未意識到，試圖出售世界盃股份是一個極其嚴重的判斷失誤。這不僅僅是程序上的錯誤，更是對國際足協存在的意義所在和信任的根本性背叛。國際足協還承諾向國際足協理事會提交一份關於這些事件的完整報告，但他們再次未能意識到，面對如此嚴重的判斷失誤，妥善的治理是要由完全獨立的第三方審查。」他們又指出，在近期的會議，恩芬天奴選擇邀請部份的高層成員出國開會，而非在國際足協總部的蘇黎世向所有職員及協會解釋，批評就是這樣的舉動導致現有的結果。